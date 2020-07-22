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Sonunda bu da oldu: Koronavirüs uygulamasında güvenlik açığı bulundu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Koronavirüs uygulamasında güvenlik açığı tehlikesi yaşandı. Güney Kore'nin koronavirüs ile mücadele için geliştirdiği mobil uygulamada inceleme yapan uzmanlar, uygulamanın kodlarında güvenlik açıkları keşfetti. Uzmanların iddialarına göre koronavirüs uygulamasındaki bu açıklar yüzünden binlerce insanın bilgileri tehlikede olabilir.

Sonunda bu da oldu: Koronavirüs uygulamasında güvenlik açığı bulundu!

Koronavirüs ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Birçok ülke bu mücadelede teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor. Bunun bir örneği; Bluetooth bağlantısı ile cihazlar arası haberleşebilen koronavirüs uygulamaları. Apple ve Google'ın öncüsü olduğu bu uygulamaların bir benzeri Güney Kore'de de kullanılıyor. Fakat Güney Koreli koronavirüs uygulamasının işini yaparken önemli bir adımı atladığı fark edildi; güvenliği.

KORONAVİRÜS UYGULAMASINDA GÜVENLİK AÇIĞI TEHLİKESİ

Güney Kore'nin salgındaki başarısının nedenlerinden olan koronavirüs uygulamasında inceleme yapan uzmanlar, The New York Times'ın haberine göre tehlikeli açıklar buldu. Bu açıklar sayesinde uygulamayı kullanan Güney Korelilerin isimleri, telefon numaraları ve hatta anlık konumları tespit edilebiliyor.

162 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNE ERİŞİM

iOS ve Android mağazalarında yer alan uygulama şu ana kadar 162 bin kişi tarafından indirilmiş görünüyor. Bu 162 bin kişinin bilgilerinin tehlikede olması demek. Hacker'lar bu açıkları kullanarak kişilerin bilgilerine kolayca erişebilir. Ancak Güney Koreli yetkililer, bunun tam tersini söylüyor.

koronavirüs app

YETKİLİLER KANIT YOK DEDİ AMA...

Güney Koreli yetkililer, koronavirüs uygulamasının geçtiğimiz hafta güncellendiğini ve açıklarının kapatıldığını açıkladı. Yetkilere göre kullanıcıların kişisel bilgilerinin alındığına veya bilgilerin kullanıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Yetkililerin açıklamalarına bakılırsa Güney Koreliler şimdilik rahat olabilirler. Ancak uzmanların iddialarına göre hacker'ların bu açığı kullanmış olması muhtemel.

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