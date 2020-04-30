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Sonunda bu da oldu! Koronavirüsün oyununu çıkarttılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 18:02 | Son Güncelleme

COVID: The Outbreak, Koronavirüs salgını ile mücadeleyi sanal platformlara taşıdı. COVID: The Outbreak isimli oyun, Plague Inc. gibi salgını yaymayı değil, salgını durdurmanız için çalışmanızı sağlıyor. İşte COVID: The Outbreak'in detayları...

Sonunda bu da oldu! Koronavirüsün oyununu çıkarttılar

Koronavirüs salgını sonrası birçok insan yaratıcılığını konuşturmaya başladı. Koronavirüs temalı fotoğraflardan; koronavirüs kostümlü insanlara, koronavirüs filmlerinden; koronavirüs şarkılarına birçok şeye tanıklık ettik. Bu gibi 'yenilikçi' ürünlere COVID: The Outbreak adıyla bir yenisi daha eklendi.

COVID: THE OUTBREAK OYUNU DUYURULDU

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A, koronavirüs temalı gerçek zamanlı strateji oyunu COVID: The Outbreak'i tanıttı. Geliştiricinin yeni oyunu, koronavirüse karşı mücadelede önemli bir amaç taşıyor. Bir salgını kontrol etmeye çalıştığınız oyun, insanaların COVID-19 salgınıyla yüzleşmelerini ve salgın konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Peki oyunun nasıl bir hikayesi var?

COVID_ The Outbreak

HEM KORONAVİRÜSE HEM DE SORUNLARA KARŞI MÜCADELE

COVID: The Outbreak oyununda Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) başkanı olarak görev alıyorsunuz. GHO başkanı koronavirüsün yayılımını kontrol etmeye ve onun küresel bir pandemiye dönüşmemesi için önlemler almaya çalışıyorsunuz. Bu önlemlerin arasında sınırları kapatma, sahra hastaneleri kurma, araştırma kurumlarını bir araya getirme gibi günümüzde de örneğine rastladığımız birkaç önlem bulunuyor. Fakat mücadele burada anlatıldığı gibi kolay değil. Zira sadece salgınla değil, salgının getirdiği ilaç tedariği, personel ihtiyacı ve en önemlisi stokçuluk gibi sorunlarla da başa çıkmanız gerekiyor.

AMAÇ KORONAVİRÜSE KARŞI BİLİNÇLENDİRMEK

Geliştiriciye göre oyun, koronavirüs salgınından henüz etkilenmemiş olsa bile her insanın salgınla yüzleşmesini ve salgına karşı bilinçlenmesini amaçlıyor. Bu anlamda oyun Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı verilerden yardım alarak insanları koronavirüse karşı nasıl davranacakları konusunda da her fırsatta bilgilendiriyor.

COVID: THE OUTBREAK NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

COVID: The Outbreak, şimdilik sadece bilgisayar oyuncularının hizmetine sunulacak. Bunun için ise kritik gün 29 Mayıs. Bu tarihte oyun, PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak. Fakat oyunun diğer platformlara gelmesi de olası.

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