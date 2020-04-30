Sonunda bu da oldu! Koronavirüsün oyununu çıkarttılar

Koronavirüs salgını sonrası birçok insan yaratıcılığını konuşturmaya başladı. Koronavirüs temalı fotoğraflardan; koronavirüs kostümlü insanlara, koronavirüs filmlerinden; koronavirüs şarkılarına birçok şeye tanıklık ettik. Bu gibi 'yenilikçi' ürünlere COVID: The Outbreak adıyla bir yenisi daha eklendi.

COVID: THE OUTBREAK OYUNU DUYURULDU

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A, koronavirüs temalı gerçek zamanlı strateji oyunu COVID: The Outbreak'i tanıttı. Geliştiricinin yeni oyunu, koronavirüse karşı mücadelede önemli bir amaç taşıyor. Bir salgını kontrol etmeye çalıştığınız oyun, insanaların COVID-19 salgınıyla yüzleşmelerini ve salgın konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. Peki oyunun nasıl bir hikayesi var?

HEM KORONAVİRÜSE HEM DE SORUNLARA KARŞI MÜCADELE

COVID: The Outbreak oyununda Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) başkanı olarak görev alıyorsunuz. GHO başkanı koronavirüsün yayılımını kontrol etmeye ve onun küresel bir pandemiye dönüşmemesi için önlemler almaya çalışıyorsunuz. Bu önlemlerin arasında sınırları kapatma, sahra hastaneleri kurma, araştırma kurumlarını bir araya getirme gibi günümüzde de örneğine rastladığımız birkaç önlem bulunuyor. Fakat mücadele burada anlatıldığı gibi kolay değil. Zira sadece salgınla değil, salgının getirdiği ilaç tedariği, personel ihtiyacı ve en önemlisi stokçuluk gibi sorunlarla da başa çıkmanız gerekiyor.