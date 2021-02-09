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Sonunda bunu da yaptılar: Hacker'lar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

09.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Sonunda bunu da yaptılar: Hacker'lar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Olsmar şehrinin su arıtma tesisi hacklendi. Hackerlar, şehir suyuna tehlikeli miktarda kimyasal pompaladı. Ancak bir çalışanın dikkati felaket yaşanmasının önüne geçti.

Hackerlar günümüzde birçok hedefe yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Genelde fidye alma maksadıyla gerçekleştirilen bu saldırılar sonucu büyük firmalar, elde edilen verileri kurtarmak adına hackerlara büyük meblağlar ödemek zorunda kalabiliyor. Fakat ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve herkesi korkutan hacklenme olayı, bugüne dek yaşananlara pek benzemiyor.

SODYUM HİDROKSİT MİKTARINI ARTIRDILAR

Florida eyaletinin Pinellas ilçesinin Olsmar şehrinde yaşanan hack olayında, Olsmar şehrinde yer alan ve 15 bin kişiye içme suyu sağlayan su şebekesi hacklendi. Hackerlar, suyun asitlik değerini kontrol etmek için kullanılan ve fazla kullanıldığında vücutta tahrişe, yanıklara ve ölümcül komplikasyonlara neden olabilen sodyum hidroksit miktarını 100 kattan fazla artırdı. Fakat hackerların tehlikeli adımı, bir çalışanın dikkati sayesinde engellendi.

ŞEBEKE ÇALIŞANI OYUNU BOZDU

Tampa Bay Times'ın haberine göre, dikkatli bir şebeke çalışanı kimyasal ölçümlerinde ani bir değişiklik yaşandığını fark etti. Hemen harekete geçen çalışan, şehrin su kaynağı etkilenmeden hackerların tehlikeli oyununu bozdu ve eylemi engelledi. Pinellas ilçe şerifi Bob Gualtieri'ye göre kısa sürede sudaki sodyum hidroksit miktarı milyonda 100 parçadan milyonda 11 bin 100 parçaya yükseldi ancak bu, halk için bir tehlike yaratmadan harekete geçildi.

DİĞER BÖLGELERE UYARI

FBI ve ABD Gizli Servisi olay hakkında inceleme başlattı. Ayrıca siber güvenlik önlemleri artırılarak uzaktan erişim sistemi devre dışı bırakıldı. Diğer bölgedeki belediyeler de gerçekleştirilebilecek potansiyel saldırılara karşı uyarıldı.

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