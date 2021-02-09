Sonunda bunu da yaptılar: Hackerlar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

Hackerlar günümüzde birçok hedefe yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Genelde fidye alma maksadıyla gerçekleştirilen bu saldırılar sonucu büyük firmalar, elde edilen verileri kurtarmak adına hackerlara büyük meblağlar ödemek zorunda kalabiliyor. Fakat ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve herkesi korkutan hacklenme olayı, bugüne dek yaşananlara pek benzemiyor.

SODYUM HİDROKSİT MİKTARINI ARTIRDILAR

Florida eyaletinin Pinellas ilçesinin Olsmar şehrinde yaşanan hack olayında, Olsmar şehrinde yer alan ve 15 bin kişiye içme suyu sağlayan su şebekesi hacklendi. Hackerlar, suyun asitlik değerini kontrol etmek için kullanılan ve fazla kullanıldığında vücutta tahrişe, yanıklara ve ölümcül komplikasyonlara neden olabilen sodyum hidroksit miktarını 100 kattan fazla artırdı. Fakat hackerların tehlikeli adımı, bir çalışanın dikkati sayesinde engellendi.

ŞEBEKE ÇALIŞANI OYUNU BOZDU

Tampa Bay Times'ın haberine göre, dikkatli bir şebeke çalışanı kimyasal ölçümlerinde ani bir değişiklik yaşandığını fark etti. Hemen harekete geçen çalışan, şehrin su kaynağı etkilenmeden hackerların tehlikeli oyununu bozdu ve eylemi engelledi. Pinellas ilçe şerifi Bob Gualtieri'ye göre kısa sürede sudaki sodyum hidroksit miktarı milyonda 100 parçadan milyonda 11 bin 100 parçaya yükseldi ancak bu, halk için bir tehlike yaratmadan harekete geçildi.

DİĞER BÖLGELERE UYARI

FBI ve ABD Gizli Servisi olay hakkında inceleme başlattı. Ayrıca siber güvenlik önlemleri artırılarak uzaktan erişim sistemi devre dışı bırakıldı. Diğer bölgedeki belediyeler de gerçekleştirilebilecek potansiyel saldırılara karşı uyarıldı.

