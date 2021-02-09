HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sonunda bunu da yaptılar: Hackerlar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

Sonunda bunu da yaptılar: Hackerlar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

09.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sonunda bunu da yaptılar: Hackerlar Florida'da şebeke suyunu zehirledi!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Olsmar şehrinin su arıtma tesisi hacklendi. Hackerlar, şehir suyuna tehlikeli miktarda kimyasal pompaladı. Ancak bir çalışanın dikkati felaket yaşanmasının önüne geçti.

Hackerlar günümüzde birçok hedefe yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Genelde fidye alma maksadıyla gerçekleştirilen bu saldırılar sonucu büyük firmalar, elde edilen verileri kurtarmak adına hackerlara büyük meblağlar ödemek zorunda kalabiliyor. Fakat ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan ve herkesi korkutan hacklenme olayı, bugüne dek yaşananlara pek benzemiyor.

SODYUM HİDROKSİT MİKTARINI ARTIRDILAR

Florida eyaletinin Pinellas ilçesinin Olsmar şehrinde yaşanan hack olayında, Olsmar şehrinde yer alan ve 15 bin kişiye içme suyu sağlayan su şebekesi hacklendi. Hackerlar, suyun asitlik değerini kontrol etmek için kullanılan ve fazla kullanıldığında vücutta tahrişe, yanıklara ve ölümcül komplikasyonlara neden olabilen sodyum hidroksit miktarını 100 kattan fazla artırdı. Fakat hackerların tehlikeli adımı, bir çalışanın dikkati sayesinde engellendi.

ŞEBEKE ÇALIŞANI OYUNU BOZDU

Tampa Bay Times'ın haberine göre, dikkatli bir şebeke çalışanı kimyasal ölçümlerinde ani bir değişiklik yaşandığını fark etti. Hemen harekete geçen çalışan, şehrin su kaynağı etkilenmeden hackerların tehlikeli oyununu bozdu ve eylemi engelledi. Pinellas ilçe şerifi Bob Gualtieri'ye göre kısa sürede sudaki sodyum hidroksit miktarı milyonda 100 parçadan milyonda 11 bin 100 parçaya yükseldi ancak bu, halk için bir tehlike yaratmadan harekete geçildi.

DİĞER BÖLGELERE UYARI

FBI ve ABD Gizli Servisi olay hakkında inceleme başlattı. Ayrıca siber güvenlik önlemleri artırılarak uzaktan erişim sistemi devre dışı bırakıldı. Diğer bölgedeki belediyeler de gerçekleştirilebilecek potansiyel saldırılara karşı uyarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
OnePlus 9 Pro kameralara yakalandıOnePlus 9 Pro kameralara yakalandı
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

OnePlus 9 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

OnePlus 9 Pro kameralara yakalandı

Intel Apple M1'e karşı kendi işlemcisini üstün gösterdi

Intel'den iddialı açıklama!

Google bilgisayar korsanlarına çok ciddi ödemeler yaptı

Google bilgisayar korsanlarına çok ciddi ödemeler yaptı

Elon Musk, uçuş testinde aptallık ettiklerini söyledi

Elon Musk'tan itiraf: Aptallık ettik!

Black Shark ailesi büyüyor

Black Shark ailesi büyüyor

Clubhouse Çin'de yasaklandı

Ülkede Clubhouse'a flaş yasak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.