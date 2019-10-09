"Sonunda kazanan ABD ve İsrail olacak"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı sonrasında kazananın ABD ve İsrail olacağını öne sürerek, "ABD emperyalizmi ne Kürtlerin ne Türklerin ne Arapların çıkarlarını korumakta. Kendi emperyalist çıkarları için halkları birbirine kırdırmak istiyorlar." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye'ye asker gönderme süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin dün TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini anımsattı.

"Savaş, AKP iktidarının iflas eden Suriye politikasını, yıkımı daha da büyütecek şekilde devam ettirme kararıdır." iddiasında bulunan Ersoy, bunun kimin çıkarına hizmet ettiğinin sorulması gerektiğini söyledi.

Harekattan ABD'nin çıkarı olduğunu kaydeden Ersoy, "Suriye'de kontrolü Rusya ve Esad'ın tamamen ele alacağını anlayan Trump ve Netanyahu'nun tek yolu kaldı; istikrarsız, iç savaşın devam ettiği Suriye. Bunun için en uygun araç olarak Türkiye'yi tuzağa düşürmeyi gördüler. Sonunda kazanan İsrail ve ABD olacak. Bu savaş emperyalizmin kontrolündeki bir savaş." diye konuştu.