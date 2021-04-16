Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Sony'nin her yıl verdiği Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Birinciliği Zimbabwe'den "Afrikalı Viktoryen" portresi ile Tamary Kudita kazandı.

Birinciliği kazanan Kudita, "Fotoğrafım, kökleri tarihte olan güncel varlığa bir saygı niteliğinde. Eserimin merkezinde, Afrika'nın temsilinin önemi var. Zimbabve sanatını ortaya koymama imkan tanındığı için müteşekkirim" dedi.

Öğrenci yarışmasını Stellenbosch Tasarım ve Fotoğraf Akademisi'nden Coenraad Heinz Torlage "Güney Afrikalı Genç Çiftçiler" serisi ile kazandı.

Proje, güvenlik ve kuraklık kaynaklı zorlukları ortaya koyarak, Güney Afrika'nın gelecek kuşak çiftçilerinin karşı karşıya olduğu toprak sahipliği tartışmalarına işaret ediyor.

Yılın Genç Fotoğrafçısı ödülü ise "Gerçekten kaçış yok" adlı fotoğrafıyla, Hindistan'dan 19 yaşındaki Pubarun Basu'ya verildi.

Belgesel dalında ise birincilik Kenya'daki krizantem çiçeği üretimini fotoğraflayan İtalyan Vito Fuco'nun oldu.

Manzara dalında ise "Sessiz mahalle" fotoğrafı ile İranlı Majid Hojjati 1. oldu.