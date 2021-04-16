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Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

16.04.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony'nin her yıl verdiği Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Birinciliği Zimbabwe’den “Afrikalı Viktoryen” portresi ile Tamary Kudita kazandı.

Sony 2021 Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Sony'nin her yıl verdiği Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu. Birinciliği Zimbabwe'den "Afrikalı Viktoryen" portresi ile Tamary Kudita kazandı.

Birinciliği kazanan Kudita, "Fotoğrafım, kökleri tarihte olan güncel varlığa bir saygı niteliğinde. Eserimin merkezinde, Afrika'nın temsilinin önemi var. Zimbabve sanatını ortaya koymama imkan tanındığı için müteşekkirim" dedi.

Portrait of a young woman dressed in a Victorian dress and holding traditional Shona cooking utensils

Öğrenci yarışmasını Stellenbosch Tasarım ve Fotoğraf Akademisi'nden Coenraad Heinz Torlage "Güney Afrikalı Genç Çiftçiler" serisi ile kazandı.

Proje, güvenlik ve kuraklık kaynaklı zorlukları ortaya koyarak, Güney Afrika'nın gelecek kuşak çiftçilerinin karşı karşıya olduğu toprak sahipliği tartışmalarına işaret ediyor.

Aerial view of two young people lying on the backs of horses

Yılın Genç Fotoğrafçısı ödülü ise "Gerçekten kaçış yok" adlı fotoğrafıyla, Hindistan'dan 19 yaşındaki Pubarun Basu'ya verildi.

Shadows of railings and silhouettes of hands behind curtains

Belgesel dalında ise birincilik Kenya'daki krizantem çiçeği üretimini fotoğraflayan İtalyan Vito Fuco'nun oldu.

Flowers

Manzara dalında ise "Sessiz mahalle" fotoğrafı ile İranlı Majid Hojjati 1. oldu.

Hojjati eserini, "İşte sessiz mahalleler: İnsanlığın varlığından muaf yerler. Sessizliklerinin gürültüsü her yerden duyulabiliyor. Ancak biz bu yerlerde hiçbir şey duymamaya mahkumuz" sözleriyle anlattı.

Tent in front of mountains, below a small white cloud in the sky

İngiltere'nin kuzeyinde yaşayanları fotoğrafladığı serisiyle İngiliz Craig Easton "Yılın Fotoğrafçısı" ödülünü kazandı.

Black and white portrait of a man surrounded by birds

Easton, yazar ve aakdemisyen Abdul Aziz Hafız ile işbirliği yaparak Blackburn, Lanceshire'daki mahallelere odaklandı.

Black and white portrait of a woman

Mimari fotoğraf dalındaysa ödül, hayvan krematoryumuna dönüştürülen eski bir askeri binayı gösteren fotoğrafıyla Çek Cumhuriyeti'nden Tomas Vocelka'nın oldu.

People standing outside next to a reflective wall

Yaratıcılık dalında birincilik NASA fotoğraflarıyla Jet Propulsion Laboratory fotoğraflarını birleştiren İngiliz Mark Hamilton'ın oldu.

Edited image of an astronaut on the Moon

Çevre dalında ödülü, "sıfır emisyona geçiş" serisiyle İtalyan Simone Tramonte kazandı. Fotoğraf, on yıllar içinde fosil yakıtlardan, enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan üretmeye geçen İzlanda'dan.

People swimming outdoors

İngiltere'den Laura Pannac çeşitli insan portreleriyle Portfolyo ödülünü aldı.

Person lying down

Spor dalında ödül Suriye'nin Halep şehrinde çektiği "Savaş ve korku yerine spor ve eğlence" adlı fotoğrafıyla Anas Alkharboutli'nin oldu.

Fotoğrafta Halep yakınlarında bir karate okulu görülüyor. Burada amaç, çocukların savaşın travmasından kurtulmalarına yardım etmek.

Children in a karate lesson

Vahşi yaşam ve doğa alanındaki ödülü ise Luis Tato kazandı. Tato, Doğu Afrika'daki çekirge istilasını fotoğrafladı.

Man surrounded by a swarm of locusts

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