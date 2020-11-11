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Sony Başkan Yardımcısı açıkladı: PlayStation 5 1440p desteği alabilir!

OYUN HABERLERİ  | 11.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sony PlayStation 5 1440p desteği sunmayacak. Türkiye çıkış tarihi 19 Kasım olarak belirlenen PS5'in 1440p çözünürlük desteği için yeni bir açıklama Sony Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino'dan geldi. Nishino, PlayStation 5 1440p çözünürlük desteği için kararlarını değiştirebileceğini söyledi.

Sony Başkan Yardımcısı açıkladı: PlayStation 5 1440p desteği alabilir!

PlayStation 5'in birçok monitörde de kullanılan 1440p çözünürlüğe destek vermeyeceği ortaya çıkmıştı. Bu durumun fark edilmesi sonrası birçok oyuncu sosyal medya üzerinden eleştirilerini paylaştı. Zira PS5'in 1440p çözünürlük desteği sunmaması birçok oyuncunun halihazırda kullandığı monitörlerde doğal 1440p çözünürlüğünde oyunlar oynayamaması anlamına geliyordu. Sony Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino ise PlayStation 5 1440p desteği için yeni bir açıklamada bulundu.

'PS5'İN ÖNCELİĞİ TELEVİZYONLAR'

Sony Başkan Yardımcısı Hideaki Nishino, PS5'in sürpriz çözünürlük kararı sonrası önemli bir açıklama yaptı. Öncelikle PlayStation 5'in neden 1440p çözünürlüğü desteklemediğini belirten Nishino, bunu PS5'in önceliğinin televizyonlar olduğunu söyleyerek açıkladı. Fakat bu noktada Sony Başkan Yardımcısı müjde sayılabilecek bir bilgi de paylaştı.

PlayStation 5

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1440p çözünürlük desteği için Nishino, talebe göre çözünürlük desteği kararının değişebileceğini söyledi. Yani PS5 oyuncuları tarafından yoğun bir talep olursa, Sony eleştirilen kararından vazgeçebilir. Ayrıca PlayStation 5'in donanımsal olarak 1440p çözünürlük sunmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı da biliniyor.

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