Sony bu yıl şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Sony’nin yeni amiral gemisi modeli olacak olan Xperia 3 için bugün tanıtım tarihi verildi. Sony cephesinden gelen açıklamalara göre Xperia 3, 24 Şubat 2020 tarihinde MWC 20’de düzenlenecek olan etkinlikte resmen tanıtılacak. Peki, Xperia 3 özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunacak?

Altılı kamera kurulumu ile gelecek olan Xperia 3’ün kameralarının; 20 Megapiksel f/2.4 diyafram + 48 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 16 Megapiksel f/2.4 diyafram + 8 Megapiksel f/2.4 diyafram + 12 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 0.5 Megapiksel (ToF) çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden ve tam 12 GB RAM’den alacak olan telefon, performans testi uygulaması Geekbench’te de görüntülenmişti.

Geekbench 4’te ortaya çıkan telefon, performans testinin tek çekirdek bölümünden 4261 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 13.422 puan almayı başarıyor. Şimdilik bu puanlar üzerinden yorum yapmak mümkün değil. Geekbench 5.0 ile bildiğiniz gibi algoritmalar güncellendi ve tek çekirdek puanları üç hanelere çekildi. Bu yüzden yorum yapmak için telefonun güncel performans testini beklemek mantıklı olacak.

Bakalım Japon teknoloji devi bu yıl şeytanın bacağını kırıp, üst segment Android telefon pazarında rakipleri ile tekrar rekabet içerisine girebilecek mi?

Xiaomi pahalı modellerini neden satamıyor?

