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Sony'den karantina hediyesi: Play at Home ücretsiz oyunları belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sony'nin Play at Home girişiminden sevindirici bir haber var. Play at Home kapsamında iki PlayStation oyunu ücretsiz olacak. İşte Play at Home'un ücretsiz oyunları...

Sony'den karantina hediyesi: Play at Home ücretsiz oyunları belli oldu!

Koronavirüs nedeniyle bir çoğumuz Evde Kal çağrılarına uyuyor, 'hayatımızı eve sığdırıyoruz.' Hal böyle olunca, evde vakit geçirmek de kolay olmuyor. Kimimiz oyun oynayarak bu vakti değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu durum, oyun firmalarını ve oyun platformlarını da harekete geçirmiş durumda. Birçok oyun mağazası, insanlara ücretsiz oyunlar sunarak evde kalın çağrısında bulunuyor. Bu gibi bir girişimde bulunan yeni isim ise Sony.

İŞTE PLAY AT HOME ÜCRETSİZ OYUNLARI

Sony, dün yaptığı açıklama ile Play at Home (Evde Oyna) girişimi kapsamında iki oyunu ücretsiz yapacağını duyurdu. Sony'nin açıklamasına göre PlayStation 4 kullanıcıları yarın sabah saatleri itibariyle Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection oyunlarını PlayStation Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek. Fakat bu noktada Uncharted: The Nathan Drake Collection'a ayrı bir parantez açmak gerek.

Play at Home ücretsiz oyun

MATRUŞKA GİBİ OYUN

Uncharted: The Nathan Drake Collection, tıpkı matruşka gibi. Zira, bu oyunun içinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception olmak üzere 3 oyun bulunuyor. Yani oyun içinden oyun çıkıyor.

SONY OYUNLARI NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?

Sony'nin iki aşamalı Play at Home girişiminin ilk ayağında yer alan ücretsiz oyunları indirmeniz için de acele etmeniz gerekecek. Çünkü oyunlar 5 Mayıs gününe kadar ücretsiz olacak. Bu tarih itibariyle oyunları ücretsiz olarak indirmek mümkün olmayacak.

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