Sony'den 'nasıl yani' dedirten PlayStation 5 kararı!

Sony PlayStation 5'in özelliklerini geçtiğimiz ay bizlerle paylaşmıştı. Fakat Sony'nin teknik tanıtımı sonrası akıllarda tek bir soru vardı; Koronavirüse rağmen Sony PlayStation 5'in üretimi nasıl gerçekleştirilecek, stok talebine nasıl yetişilecekti? Bloomberg'te yayınlanan bir habere göre Sony'nin bu konu hakkında bir planı var.

İŞTE SONY'NİN PLAYSTATİON 5 PLANI

Bloomberg'in Sony'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberi Sony'nin bu planına ışık tutuyor. Buna göre Sony, Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon adet PlayStation 5 üretecek. Bu üretimin oldukça düşük olacağını söylememiz gerek. Zira, bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. PlayStation 5'in daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşündüğümüzde bu durumun sınırlı stok sorunlarına yol açacağını söylemek yanlış olmaz.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATINI DA PAYLAŞTI

Bloomberg'in haberi PS5'in fiyatını da paylaşıyor. Habere göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar ile 549 dolar arasında olacak. PlayStation 4 modelleri de PS5'in satışa sunulmasıyla indirime girecek. Fakat tüm bunların kilit noktasını koronavirüs salgını oluşturuyor. Zira, koronavirüs salgını hızını kesmez ise PlayStation 5'in ertelenmesi söz konusu olabilir.

