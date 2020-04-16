HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony'den 'nasıl yani' dedirten PlayStation 5 kararı!

Sony'den 'nasıl yani' dedirten PlayStation 5 kararı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Sony'den PlayStation 5 için üzücü bir haber geldi. Bloomberg'de yayınlanan habere göre Sony, PlayStation 5'i çıktığı gibi almak kolay olmayacak.

Sony'den 'nasıl yani' dedirten PlayStation 5 kararı!

Sony PlayStation 5'in özelliklerini geçtiğimiz ay bizlerle paylaşmıştı. Fakat Sony'nin teknik tanıtımı sonrası akıllarda tek bir soru vardı; Koronavirüse rağmen Sony PlayStation 5'in üretimi nasıl gerçekleştirilecek, stok talebine nasıl yetişilecekti? Bloomberg'te yayınlanan bir habere göre Sony'nin bu konu hakkında bir planı var.

İŞTE SONY'NİN PLAYSTATİON 5 PLANI

Bloomberg'in Sony'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberi Sony'nin bu planına ışık tutuyor. Buna göre Sony, Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon adet PlayStation 5 üretecek. Bu üretimin oldukça düşük olacağını söylememiz gerek. Zira, bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı. PlayStation 5'in daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşündüğümüzde bu durumun sınırlı stok sorunlarına yol açacağını söylemek yanlış olmaz.

PlayStation 5 dualsense

PLAYSTATİON 5'İN FİYATINI DA PAYLAŞTI

Bloomberg'in haberi PS5'in fiyatını da paylaşıyor. Habere göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar ile 549 dolar arasında olacak. PlayStation 4 modelleri de PS5'in satışa sunulmasıyla indirime girecek. Fakat tüm bunların kilit noktasını koronavirüs salgını oluşturuyor. Zira, koronavirüs salgını hızını kesmez ise PlayStation 5'in ertelenmesi söz konusu olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Türkiye'de internet hızına doping! İki katına çıkartıldıTürkiye'de internet hızına doping! İki katına çıkartıldı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony playstation 5 PS5 ps oyun konsolu PlayStation playstation 4 koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayımlandı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 3 ay uzatıldı

Şoke eden karar! O isim artık yok

Şoke eden karar! O isim artık yok

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

Sosyal medyayı salladı! İşte büyük aşkı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom yükleme hızını iki kat arttırdı

Türkiye'de internet hızına doping! İki katına çıkartıldı

Crysis Remastered ilginç bir yol ile resmileşti!

İnternet sitesine easter egg yerleştirdiler, resmen duyurdular!

Yok artık: Apple şimdi de 5 bin 599 TL'den tekerlek satıyor!

Apple'ın yeni ürününün fiyatını duyunca şok olacaksınız!

Sorunları bitmiyor: Samsung Galaxy S20 Ultra yeşil ekran sorunu yaşıyor!

Galaxy S20 Ultra'da yeni sorun! Çareyi Türk çözümünde buldular

iPhone SE 2020 iki iPhone modelinin ayağını kaydırdı!

iPhone SE 2020 iki iPhone modelinin ayağını kaydırdı!

YouTube'un ardından yeni karar: Google görüntü kalitesini bir kez daha düşüyor!

Google bir hizmetinin daha kalitesini düşürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.