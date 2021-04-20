Sony'den PlayStation 3 ve PlayStation Vita müjdesi! Kapatılmayacak

Sony PS3 ve PS Vita oyuncuları için kısa süre önce üzücü haberi vermişti. Japon şirket, PlayStation 3 ve PS Vita ile birlikte PSP için PlayStation Store döneminin sona ereceğini açıklamıştı. Buna göre, PS3 ve PS Vita cihazları için PlayStation Store, bu yaz kapatılacaktı. Fakat Sony kararından vazgeçti.

SONY PS3 VE PS VİTA İÇİN YANLIŞ KARARI DÜZELTTİ

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, Sony'nin resmi blogundan yaptığı açıklama ile müjdeli kararı PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyuncularına duyurdu. Ryan, kısa süre önce oyunculara PS3 ve PS Vita cihazları için PlayStation Store'un bu yaz sona ermesinin planlandığını bildirdiklerini söyleyerek, Ancak daha fazla düşündükten sonra, burada yanlış bir karar verdiklerini belirtti. Bu yüzden PS3 ve PS Vita cihazları için PlayStation Store kapatılmayacak.

PSP, PS3 VE PS VİTA KADAR ŞANSLI DEĞİL

PSP için ise aynı durum geçerli değil. Zira daha önceki karar kapsamında, 2 Temmuz 2021'de PSP için PlayStation Store kullanımdan kaldırılacak. PS3 ve PS Vita için satın alma desteğini sona erdirme kararının, eski cihazlar için ticari destek zorlukları ve daha fazla kaynağı daha yeni cihazlara odaklayabilmek gibi bir dizi faktörden doğduğunu söyleyen Ryan, operasyonlara devam etmek için bir çözüm bulabildiklerine sevindiğini ifade etti.

