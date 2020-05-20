Sony'den PlayStation 5 tanıtım etkinliği geliyor!

PlayStation 5 ile tanışmamız için artık çok bir vakit kalmadığını düşünüyoruz. Sektör içi kaynaklar da bizimle aynı fikirde. Ancak Sony nedendir bilinmez bu zamana kadar PlayStation 5'in gövdesi veyahut oyun performansı hakkında herhangi bir detay vermedi. Hal böyle olunca PlayStationseverler bu durumdan sıkılmaya başladı. Takipçilerinin durumunu sonunda anlayan Sony, PlayStation 5 için yeni bir plan hazırlamaya koyuldu. Hem de bu plan oldukça büyük.

PLAYSTATİON 5 ETKİNLİĞİ AN MESELESİ

VentureBeat'ten Jeff Grubb ve Bloomberg'ten Jason Screirer, Sony'den bir PlayStation 5 etkinliği duyurusu gelmesinin an meselesi olduğunu söylüyor. İki isim, Sony'nin haziran başlarında bir etkinlik düzenleyeceği konusunda hemfikir. Grubb ve Screirer'in dedikleri aslında doğru. Bunu Sony CEO'su Kenichiro Yoshida'nın açıklamalarından anlamak mümkün.

SONY CEO'SUNDAN 'ÇOK YAKINDA' İMASI

Sony CEO'su Yoshida, düzenlediği bir toplantıda PlayStation 5 oyunlarının heyecan verici olduğunu söyleyerek, konsola gelecek oyunların çok yakında duyurulacağının müjdesini verdi. Haziran ayında düzenlenebilecek bir etkinliği doğrular nitelikte konuşan Sony'nin başındaki isim şüphesiz açıklamasıyla herkesi daha da heyecanlandırdı.