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Sony'den PlayStation 5 tanıtım etkinliği geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:56 | Son Güncelleme

PlayStation 5 için geri sayım artık başladı. Sektör içi kaynaklara göre Sony, PlayStation 5 için büyük bir etkinlik düzenleyecek. Peki Sony PlayStation 5 etkinliğini ne zaman düzenleyecek?

Sony'den PlayStation 5 tanıtım etkinliği geliyor!

PlayStation 5 ile tanışmamız için artık çok bir vakit kalmadığını düşünüyoruz. Sektör içi kaynaklar da bizimle aynı fikirde. Ancak Sony nedendir bilinmez bu zamana kadar PlayStation 5'in gövdesi veyahut oyun performansı hakkında herhangi bir detay vermedi. Hal böyle olunca PlayStationseverler bu durumdan sıkılmaya başladı. Takipçilerinin durumunu sonunda anlayan Sony, PlayStation 5 için yeni bir plan hazırlamaya koyuldu. Hem de bu plan oldukça büyük.

PLAYSTATİON 5 ETKİNLİĞİ AN MESELESİ

VentureBeat'ten Jeff Grubb ve Bloomberg'ten Jason Screirer, Sony'den bir PlayStation 5 etkinliği duyurusu gelmesinin an meselesi olduğunu söylüyor. İki isim, Sony'nin haziran başlarında bir etkinlik düzenleyeceği konusunda hemfikir. Grubb ve Screirer'in dedikleri aslında doğru. Bunu Sony CEO'su Kenichiro Yoshida'nın açıklamalarından anlamak mümkün.

SONY CEO'SUNDAN 'ÇOK YAKINDA' İMASI

Sony CEO'su Yoshida, düzenlediği bir toplantıda PlayStation 5 oyunlarının heyecan verici olduğunu söyleyerek, konsola gelecek oyunların çok yakında duyurulacağının müjdesini verdi. Haziran ayında düzenlenebilecek bir etkinliği doğrular nitelikte konuşan Sony'nin başındaki isim şüphesiz açıklamasıyla herkesi daha da heyecanlandırdı.

HAZİRAN AYINDA PLAYSTATİON 5 GÖRÜCÜYE ÇIKACAK MI?

Haziran ayında düzenlenecek etkinlikte PlayStation 5 oyunlarının yanı sıra artık PlayStation 5'in tasarımını da göreceğiz gibi. Zira oyun konsolunun üretimi haziran ayı içerisinde başlayacak ve üretim başladıktan sonra sızıntılara engel olmak pek mümkün olmayacak. Sızıntılar başlamadan önce PlayStation 5'in tasarımını göstermek şüphesiz en doğru seçenek. PlayStation 5'in çıkış tarihi olarak ise ekim ayı düşünülüyor.

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