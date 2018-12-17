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Sony'den PS4 kullanıcılarına güzel bir hediye var!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 4'ün beşinci yılına özel olarak kullanıcılara güzel bir sürpriz yapıyor. İşte detaylar!

Sony'den PS4 kullanıcılarına güzel bir hediye var!

Sony, PlayStation 4'ün beşinci yılını özel olarak sunduğu uygulama ile herkesi heyecanlandırdı. Eğer siz de bir PlayStation 4 kullanıcısıysanız, o zaman oluşturacağınız özel bir video ile bu zamana kadar ki cihaz üzerinde harcadığınız saatlere ve daha fazlasına erişme şansı kazanıyorsunuz.

''My PS4 Life'' adı ile açılan siteye PSN hesabınızla giriş yaparsanız, site size oynadığınız oyunları, kazandığınız başarıları ve fazlasını içeren özel bir video hazırlıyor.

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Sony'den PS4 kullanıcılarına güzel bir hediye var!

Sonrasında ise bu videoyu ister sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz ister arşivinizde saklayabilirsiniz. Açıkçası PS4 kullanıcıları için güzel bir istatistik duvarı olmuş.

Kısacası istatistiklerinizi havalı bir biçimde sunan ''My PS4 Life'' sizlere güzel bir anı sunmayı hedefliyor. İlgili sayfaya buradan ulaşabilir ve kendi özel videonuz için ilk adımı atabilirsiniz. Ek olarak henüz PlayStation Classic inceleme yazımızı okumadıysanız o yazımıza da aşağıdaki ilgili haber kısmından ulaşabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Sony PS4

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