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Sony E3 2019’a katılmıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.11.2018 09:20 | Son Güncelleme

Sony E3 2019 etkinliğine katılmayacağını açıkladı. 2019 yılında PlayStation 5’i tanıtacağı söylenen Sony, bu kararı ile beklentileri boşa çıkarmış oldu. PlayStation 5 için 2020 kesin tarih diyebiliriz.

Sony E3 2019’a katılmıyor!

Oyun geliştiricilerinin en büyük etkinliği olan E3’ün 2019 yılında bomba gibi geçmesi bekleniyordu. Microsoft, Nintendo, Activision, Bethesda, Capcom, Epic Games, Konami, Square Enix, Take-Two, Ubisoft ve Warner Bros’un katılacağı açıklanan etkinlik, 2019’da Sony’siz geçecek.

PS4 Pro’nun Xbox One X‘in karşısında donanımsal açıdan yetersiz kalması, Sony’nin 2019’da PlayStation 5’i duyurma ihtimalini güçlendirmişti.

Ancak Sony Interactive Entertainment yaptığı açıklama ile 2019’da düzenlenecek olan E3 etkinliğine katılmayacağını açıkladı. Bu Sony’nin PlayStation 4’e özel yeni oyun çıkarmayacağı anlamına da geliyor.

PlayStation 5 için kendini 2020 yılına saklayan Sony’nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor. Ancak Sony’nin 2019 yılında The Last of Us: Part II ve Death Stranding gibi oyun piyasasına güneş gibi doğacak oyunları bulunuyor. Muhtemelen firma 2019 yılı içerisinde PS4’ün özel oyunlarına yönelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sony E3 2019 teknoloji

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