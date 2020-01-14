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  4. Sony E3 2020'ye de Katılmayacak!

Sony E3 2020'ye de Katılmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Sony, E3 2019'un ardından E3 2020 fuarına da katılım göstermeyecek. Firma, tam da PlayStation 5'in beklendiği 2020 yılında E3'ü es geçecek.

Sony E3 2020'ye de Katılmayacak!

GamesIndustry'nin haberine göre, Sony'nin 2020 yılında planladığı etkinliklerle E3 fuarının vizyonu uyuşmuyor. Yani firmanın açıklaması bu yönde en azından. Bir sözcü, "Organizasyon olarak ESA'e büyük saygımız var, ancak E3 2020'nin vizyonunun bizim bu sene odaklandığımız şeylerle uyuşmadığını düşünüyoruz," diyor. Firma bunun yerine yıl boyunca dünya çapında bir sürü farklı etkinliğe katılmayı, hatta yer yer kendi etkinliklerini düzenlemeyi planlıyor.

Fuarın organizatörü ESA firması ise konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Sony ile ilgili bir ibare geçmese de, "E3 2020 yeni deneyimler sunan heyecan verici ve yüksek enerjili bir etkinlik olacak," deniliyor.

Sony'nin yokluğu diğer firmalara yarayacak mı bekleyip göreceğiz. Son yıllarda Microsoft ve Electronic Arts firmaları da E3 fuarından hemen önce farklı alanlarda kendi etkinliklerini düzenliyordu. Belki ileride Sony de böyle bir yola başvurabilir.

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Anahtar Kelimeler:
E3 2020 Sony

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