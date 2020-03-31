Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

Açıklamada “Sony olarak koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve enfekte olmuş herkese olumlu yaklaşıyoruz. Sony Group, virüsün daha da yayılmasını önlemenin yanı sıra öncelikle çalışanlarının ve ailelerinin, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmıştır. Aynı zamanda toplumun ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve virüsün iş üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışıyoruz. Aşağıda, COVID-19’un Sony Group üzerindeki yayılmasının mevcut etkisi ile ilgili bir açıklama yer almaktadır.

“Ulusal ve yerel yönetimlerin talimatlarına uygun olarak koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Sony, ofislerinin bir kısmını (özellikle Avrupa ve ABD’de olanları) çalışanların şu anda evden çalışması sebebiyle kapattı. Buna ek olarak, Sony’nin Japonya ve diğer bölgelerdeki ofislerinde, az sayıda temel çalışan hariç, çalışanlar evden çalışmaktadır. Sony, Çin’de dört üretim tesisine (biri Şangay’da, biri Wuxi, Jiangsu’da ve biri Huizhou, Guangdong’da) sahip. Bu tesislerin tümü, devlet yetkileri uyarınca 24 Ocak 2020 bahar tatillerinin başlangıcından 9 Şubat’a kadar kapatıldı. 10 Şubat’tan itibaren dört tesisin tamamı kademeli olarak faaliyete geçti. Tedarik zinciri sorunları hala devam etmektedir, ancak operasyonlar yavaş yavaş virüsün yayılmasından önceki seviyesine dönüyor.