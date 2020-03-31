HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi sebebiyle tedarik zincirinde sorunlar yaşayan tek firma Sony değil. Apple’da bu sebepten dolayı Eylül ayında düzenleyeceği yeni iPhone modellerinin tanıtım organizasyonunu iptal etmeyi düşünüyor. Sony’de tedarik zincirinde ortaya çıkan aksaklıklar nedeniyle geçtiğimiz gün uzun bir açıklama yaptı.

Sony karşılaştığı zorluklar için açıklama yaptı

Açıklamada “Sony olarak koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle vefat edenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve enfekte olmuş herkese olumlu yaklaşıyoruz. Sony Group, virüsün daha da yayılmasını önlemenin yanı sıra öncelikle çalışanlarının ve ailelerinin, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının güvenliğini sağlamaya odaklanmıştır. Aynı zamanda toplumun ve müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve virüsün iş üzerindeki etkisini en aza indirmeye çalışıyoruz. Aşağıda, COVID-19’un Sony Group üzerindeki yayılmasının mevcut etkisi ile ilgili bir açıklama yer almaktadır.

“Ulusal ve yerel yönetimlerin talimatlarına uygun olarak koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Sony, ofislerinin bir kısmını (özellikle Avrupa ve ABD’de olanları) çalışanların şu anda evden çalışması sebebiyle kapattı. Buna ek olarak, Sony’nin Japonya ve diğer bölgelerdeki ofislerinde, az sayıda temel çalışan hariç, çalışanlar evden çalışmaktadır. Sony, Çin’de dört üretim tesisine (biri Şangay’da, biri Wuxi, Jiangsu’da ve biri Huizhou, Guangdong’da) sahip. Bu tesislerin tümü, devlet yetkileri uyarınca 24 Ocak 2020 bahar tatillerinin başlangıcından 9 Şubat’a kadar kapatıldı. 10 Şubat’tan itibaren dört tesisin tamamı kademeli olarak faaliyete geçti. Tedarik zinciri sorunları hala devam etmektedir, ancak operasyonlar yavaş yavaş virüsün yayılmasından önceki seviyesine dönüyor.

Yerel yönetimin talimatlarına uygun olarak Sony, 18 Mart ile 14 Nisan tarihleri ​​arasında (planlanan) Malezya’daki her iki üretim tesisini de (Kuala Lumpur ve Penang) kapattı. Ayrıca yerel hükümetten gelen bir talimat doğrultusunda 26 Mart ve 20 Nisan (planlanan) tarihleri arasında İngiltere’deki (Galler) üretim tesisini de kapattı.”

Bu açıklamaların dışında Sony’nin koronavirüs pandemine karşı nasıl bir yol izleyeceğine de yer verilmiş. Sony’nin koronavirüs pandeminden nasıl etkilendiğini, ne gibi önlemler aldığını ve gelecekte neler yapacağını şuradaki açıklamasından öğrenebilirsiniz.

Zoom veri ihlali yapmaktan vazgeçti! Veriler Facebook’a gitmeyecek!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulunduAntalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde bulundu
İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destekİşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

5G'ye Nokia eli değdi: Nokia 8.3 5G tanıtıldı!

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

200 TL değerindeki oyun artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

İşitme engelli çocuklar için evden eğitime destek

Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Galaxy Chromebook Nisan başında satışta

Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

Redmi 9 için çalışmalara başlandı! İşte özellikleri

Google Play Store güncellendi

Google Play Store güncellendi

Dev bataryalı: Honor Play 9A tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor dev bataryalı akıllı telefonunu tanıttı! İşte özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.