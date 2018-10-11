Sony kırık PS4 satanları dava ediyor

Bilindiği üzere PS4 kırılalı oldukça uzun bir süre geçti. Üstelik PS4’ün korsan oyun çalıştırması için donanımsal bir müdahale de gerekmiyor. Cihaza basit bir şekilde yüklenen yazılım sayesinde sürümü 5.05 ve altı olan PS4’ler korsan oyun oynatabiliyorlar. Üstelik kırık PS4 sistemleri, online oyun oynamanıza da engel teşkil etmiyor. Sony şimdiye kadar kırık PS4 üzerinden online oyun oynadıkları için kimseyi banlamadı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kırık PS4 kullanımı hayli artmış durumda. Üstelik bazı kişiler bu işi ticarete dökerek, korsan oyun üzerinden yasalmış gibi para da kazanıyorlar.

Şu anda ülkemizde de internet üzerinden içerisine oyun yüklenmiş olan kırılmış PS4’ler alınıp satılıyor. Fakat Sony’nin geçtiğimiz günlerde attığı adım, bu tarz işlemlere bir son verebilir.

Sony, Ebay üzerinden içerisinde 63 oyun yüklü kırılmış PS4 satışı gerçekleştiren bir kullanıcıyı dava etti. Bir müşteri gibi kırılmış PS4 siparişi veren Sony yetkilileri, daha sonra tüm detayları mahkeme dosyasına eklediler. Ayrıca davaya telif hakkı bulunan oyunların korsan olarak oynatılmasının suç olduğu da eklendi. Bu durumda eBay satıcısının hayli yüklü miktarda bir para cezasıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

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