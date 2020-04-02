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Sony kulaklık ailesini yeniledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Sony’nin üst düzey kulaklığı 1000XM3, gerçekten kablosuz bir kulaklık setinde bulacağınız en iyi ses kalitesini ve aktif gürültü iptali teknolojisini verebilen az sayıda kulaklıkların başında geliyor. Ancak bugün şirket çok daha ucuz bir seçenek duyurdu.

Sony kulaklık ailesini yeniledi

Sadece 129,99 $ fiyatla satışa sunulan XB700 kulaklık, Sony’nin daha güçlü ses çıkışı için geliştirdiği “Ekstra Bas” teknolojisine sahip. Bu fiyata Sony, Jabra ve Samsung gibi rakipleri karşısında üstünlük sağlamış oluyor.

SONY'NİN YENİ KULAKLIKLARININ ÖZELLİKLERİ

Bu kulaklıklar tek bir şarjla dokuz saate kadar dayanıyorlar. Ayrıca kablosuz şarj kutusu sayesinde 9 saat daha çalışabiliyorlar. Sony WF-XB 700, IPX4 sertifikasına sahip ve suya ve tere karşı dayanıklı. Bu yüzden egzersizlerinizi yaparken veya yağmur altında gönül rahatlığıyla müzik dinleyebilirsiniz. Kulakiçi kulaklıklar Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip ve her biri telefonunuza ayrı bir bağlantı kuruyor. Böylece tek kulaklıkla müzik dinleyebilirsiniz. Codec bileşenleri için Sony, AAC ve SBC’yi desteklemektedir. XB700’ler bu ay siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ancak bu kulaklıklarda herhangi bir gürültü engelleme özelliği olmadığının altını çizelim; bu özellik için hala Sony’nin amiral gemisi çift kulaklıklarını satın almanız gerekiyor.

Ancak Sony, gürültü engelleme özelliği olan yeni bir kulaklık daha tanıttı. 199.99 dolar olarak fiyatlandırılan WH-CH710N kulaklıklar tek şarj ile 35 saate kadar dayanıyor. Dış dünya ile iletişimi yeterince kesen bu kulaklıklar talep etmeniz halinde dış sesleri içeri alabiliyor. Siyah olarak piyasya sürülen bu kulaklıklar bu ay satılabilir konumda olacak.

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Sony Sony 1000XM3 Kulaklık kablosuz kulaklık Sony WF-XB 700 WH-CH710N

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