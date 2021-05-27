Sony küresel düzeyde kullanıcı sayısını katlamak istiyor

Sony yeni iş stratejileri kapsamında teknoloji ve eğlence yatırımı olarak Mart 2024'e kadar 2 trilyon yen (18 milyar dolar) yatırım yaparak kullanıcı sayısını 6 kat artırmayı hedefliyor.

"1 MİLYARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sony Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, "Şu an bağlandığımız 160 milyon insan sayımızı 1 milyara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Yoshida, iş stratejisi kapsamında hedefe ulaşılmasında yeni teknolojilerin önemine değinerek, "İçerik üretmek ve bunları müşterilere sunmak açısından teknoloji önemli" diye konuştu.

Sony dışındaki firmalarla iş birliği sinyali veren Yoshida, "Hedef için bir yol halihazırda sahip olduklarımızı genişletmek ve diğer bir yol yeni ilgi alanları oluşturmak" ifadesini kullandı.

(AA)

