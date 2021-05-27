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Sony küresel düzeyde kullanıcı sayısını katlamak istiyor

27.05.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon elektronik devi Sony yeni iş stratejisi kapsamında oyun, anime ve eğlence sektörü dahil küresel düzeyde 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sony küresel düzeyde kullanıcı sayısını katlamak istiyor

Sony yeni iş stratejileri kapsamında teknoloji ve eğlence yatırımı olarak Mart 2024'e kadar 2 trilyon yen (18 milyar dolar) yatırım yaparak kullanıcı sayısını 6 kat artırmayı hedefliyor.

"1 MİLYARA ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Çevrim içi basın toplantısı düzenleyen Sony Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, "Şu an bağlandığımız 160 milyon insan sayımızı 1 milyara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Yoshida, iş stratejisi kapsamında hedefe ulaşılmasında yeni teknolojilerin önemine değinerek, "İçerik üretmek ve bunları müşterilere sunmak açısından teknoloji önemli" diye konuştu.

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Sony dışındaki firmalarla iş birliği sinyali veren Yoshida, "Hedef için bir yol halihazırda sahip olduklarımızı genişletmek ve diğer bir yol yeni ilgi alanları oluşturmak" ifadesini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sony Japonya
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