Sony, mobil müşterisini hızlı bir şekilde kaybediyor

Akıllı telefon sektörünün en köklü isimlerinden biri olan LG, kısa süre önce mobil pazardan çekildiğini açıklamıştı. Bir dönem zirveye oynayan Güney Koreli üretici, Çinli şirketlerin küresel pazardaki ağırlığını arttırmasıyla birlikte geri planda kalmıştı.

SONY DE LG GİBİ PAZARDAN ÇEKİLEBİLİR Mİ?

İstediği atılımı gerçekleştirmekte güçlük çeken LG, ister istemez pazardan çekilmek zorunda kaldı. Peki aynı durum diğer üreticiler için de söz konusu olabilir mi? Yani LG haricinde başka üreticiler de pazardan çekilme kararı alabilir mi?

Söz konusu böyle bir soru olduğunda gözler direkt olarak Sony’e çevriliyor. Son yıllarda mobil pazarda silik bir görünüm çizen Sony, yine de direnmeye devam ediyor.

Bir dönem Türkiye’de de kurumsal olarak hizmet veren Sony Mobile, ciddi anlamda güçlü telefonlar üretiyordu. Hatta Sony’nin ürettiği telefonlar kamera tarafında da neredeyse rakipsizdi. Fakat Sony’nin katı fiyat politikası Japonya merkezli üreticinin bir anlamda sonu oldu.

Türkiye de dahil pek çok pazardan çekilme kararı alan Sony, ürettiği akıllı telefonları hayli sınırlı bir pazar dahilinde satışa sunmaya başladı. Fakat bu durum da Sony’nin mobil tarafta zarar etmesini engellemedi.

Eğer böyle devam ederse yakın gelecekte Sony’nin de LG ile aynı kaderi paylaşması muhtemel olabilir.

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