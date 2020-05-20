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Sony'nin hatası sonrası Mafia II: Definitive Edition ücretsiz oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

2K Games'in yeni remake oyunu Mafia II: Definitive Edition, Sony'nin hatasına kurban gitti. Sony'nin PlayStation platformunda yaptığı ciddi bir hata yüzünden oyuncular Mafia II: Definitive Edition'ı ücretsiz olarak indirdi.

Sony'nin hatası sonrası Mafia II: Definitive Edition ücretsiz oldu!

Mafia II: Definitive Edition aslında yeni bir isim değil. Zira, 2K Games cephesi Mafia serisini remake furyasına dahil edeceğini açık olarak belli etmişti. Herkes gelecek Definitive Edition sürümlerini merak ederken 2K Games, 19 Mayıs gecesi büyük bir sürpriz yaptı. Mafia II'nin grafiklerini yenileyen 2K Games, Mafia II: Definitive Edition'ı satışa çıkardı. Fakat işler tam da bu noktadan sonra ilginçleşti.

MAFİA II: DEFİNİTİVE EDİTİON'I ÜCRETSİZ İNDİRDİLER

Mafia II'nin remake versiyonu 199 TL'den satışa sunulmasına rağmen, Malezya PS Network'te ilginç şeyler yaşanmaya başladı. Malezyalı PlayStation kullanıcıları, yeni oyunu indirmek istediklerine hiçbir ücret ödemeden Mafia II: Definitive Edition'ı kütüphanelerine ekledi. Çünkü Sony, yapılan bir hata sonucu oyunu ücretsiz olarak yayınladı. Bu hatayı fark eden kullanıcılar sadece Malezyalı değildi. Tüm dünyadaki PSN kullanıcıları, Malezya PSN hesabı açarak oyunu ücretsiz olarak indirdiler.

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SONY'DEN YAPTIRIM GELECEK

Sony hatayı fark edip düzeltene kadar on binlerce kişi Mafia II: Definitive Edition'ı PS4, PS4 Pro gibi oyun konsollarına indirdi. Yani iş işten çoktan geçmişti. Oyunu ücretsiz olarak indirmenin sevincini yaşayan PSN kullanıcıları şimdi ise kendilerine uygulanacak yaptırımı kara kara düşünüyor. Zira Sony çok yüksek ihtimalle oyunu ücretsiz olarak indiren kişilerin kütüphanelerinden oyunu silip bir daha da indirmesine izin vermeyecek. Bu cezanın oldukça ağır olduğunu söylemek mümkün.

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