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Sony'nin PlayStation kolundan Rusya kararı! Askıya alındı

10.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya merkezli Sony'nin popüler PlayStation oyun konsolunun yönetim kolu olan Sony Interactive Entertainment, ülkenin Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'daki tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını askıya alma kararı aldı. Öte yandan Sony tarafından satın alınma sürecinde olan oyun geliştiricisi Bungie'den de önemli bir karar çıktı.

Sony'nin PlayStation kolundan Rusya kararı! Askıya alındı

Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası Rusya'ya dünya çapından yaptırım kararları çıkıyor. Aynı zamanda dijital dünya ve oyun dünyası da Rusya'ya ilişkin çeşitli kısıtlayıcı kararlar alıyor. Oyun dünyasından çıkan yaptırımların bir yenisi ise Sony'nin PlayStation oyun konsolunun yönetim kolu olan Sony Interactive Entertainment'tan geldi.

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT'TAN RUSYA AÇIKLAMASI

Sony Interactive Entertainment, ülkenin Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'daki tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını askıya alma kararı aldı. Sony Interactive Entertainment sözcüsü Joe Taraborrelli teknoloji sitesi The Verge'e yaptığı açıklamada, "Tüm yazılım ve donanım sevkiyatlarını, Gran Turismo 7'nin lansmanını ve Rusya'daki PlayStation Store operasyonlarını askıya aldık." dedi.

PlayStation 5 çıkış tarihi

Taraborrelli, Sony'nin işgalden etkilenenleri desteklemek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Save the Children adlı STK'ya 2 milyon dolarlık bağışta bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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BUNGIE'DEN İSE DESTINY 2 İÇİN RUSYA VE BELARUS KARARI ÇIKTI

Öte yandan, Sony tarafından satın alınma sürecinde olan oyun geliştiricisi Bungie, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Bugünden itibaren, Rusya ve Belarus'taki tüm Destiny 2 satışlarını ve ticaretini askıya almak için ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

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