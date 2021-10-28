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Sony'nin "PlayStation PC" markası Steam'de görüldü

28.10.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony'nin PC oyunları için Steam'de "PlayStation PC" markasını oluşturduğu fark edildi. Marka, PlayStation'ın PC oyunculuğunu ciddiye almayı planladığının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Sony'nin "PlayStation PC" markası Steam'de görüldü

PlayStation, PC tarafını önemsemeye başladı. God of War'ın Steam'de ön siparişe açılması ve birden fazla PlayStation oyununun PC oyuncularına sunulması bunun en büyük kanıtı. Ancak Sony'nin odağını PC tarafına kaydırabileceğini gösteren çok önemli bir keşif yapıldı.

PLAYSTATION MOBILE'IN YERİNİ "PLAYSTATION PC" ALIYOR

Bazı PlayStation özel oyunları Steam'de "PlayStation Mobile" markasıyla yayınlanıyordu. Ancak Steam kullanıcıları, platformda Sony'nin PlayStation Mobile markasını bırakıp resmi olarak kayıt altında bulunan "PlayStation PC LLC"ye geçmeye başladığını fark ettiler.

Steam-ekran-görüntüsü

God of War PC için listelendiGod of War PC için listelendi

Şu anda Steam'de PlayStation PC LLC adıyla yayınlanan oyunlar Days Gone, HELLDIVERS Dive Harder Edition, GUNS UP!, Everybody's Gone to the Rapture ve HELLDIVERS - Commando Pack olarak sıralanıyor.

Steam'de ön siparişte bulunan God of War'ın ile birlikte Horizon Zero Dawn Complete Edition'ın yayıncısı ise hala PlayStation Mobile olarak gözüküyor. Ancak bu durumun yakında değişeceği düşünülüyor.

GÜÇLÜ BİR SİNYAL OLABİLİR

İsim değişikliği küçük bir değişiklik gibi görünse de, Sony'nin PC platformuna daha fazla oyun sunma niyetinin olduğuna dair güçlü bir sinyal olabilir.

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Steam kullanıcıları değişikliği ilk fark edenler olsa da, henüz Sony'den resmi bir açıklama yapılmadı.

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