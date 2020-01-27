Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 ne zaman gelecek?

Geçmiş nesillerde böyle bir durum yaşanmamıştı. Yani konsolların slim versiyonları, hatta ultra slim versiyonları da çıkıyordu. Fakat teknik donanım yönünden farklı bir konsol aynı jenerasyonda satışa sunulmamıştı. Nitekim 4K TV’lerin yaygınlaşması, Sony ve Microsoft’u bir ara nesil konsola yönlendirdi.
Her ne kadar PS4 Pro ve Xbox One güç neslinde günümüz teknolojisine ayak uyduruyor olsa da geliştirilen oyunlar hala 2013’ün teknolojisinden izler taşıyor.
PS 5'İN ZAMANI GELDİ
Oyun geliştiricileri genel olarak önceliği konsollara veriyorlar. Hal böyle olunca satışa sunulan oyunlar da teknoloji açısından günümüz ölçeklerinin gerisinde oluyor.
Aslında geliştiriciler PS4 Pro ya da Xbox One’a özel daha muazzam oyunlar da yapabilirler. Fakat bu da satış rakamları açısından karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bu konsollar henüz hedeflenen satışlara ulaşabilmiş değiller.
Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ise artık PS4 ya da Xbox One’ın günümüz oyunlarında bile donmalara, kasmalara başladığını görüyoruz. Örneğin Assassin’s Creed Odyssey’i normal bir PS4’te oynadığınızda yükleme ekranlarının çok uzun sürdüğünü ya da bazı durumlarda kasmalar olduğunu fark edebilirsiniz. Sadece bu durum bile artık PlayStation 5’in zamanının geldiğini gösteriyor.
Peki Sony PlayStation 5 çıkış tarihi için nasıl bir zaman aralığı belirledi? Bu konu hakkında bazı teoriler mevcut. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim.
PS 5 ÇIKIŞ TARİHİ
Son çıkan dedikodulara göre, Sony PlayStation 5 çıkış tarihi için 2020 yılını bekleyecek. Yani 2020 yılından önce PS5’i beklemeyin. Zaten Japon konsol devi bu yıl düzenlenen E3’e katılmadı.
Bu durumun temel nedeni Sony’nin artık PS4 oyunu yerine PS5 oyunu geliştirmeye başlayacak olması. Malum konsol duyurulmadan da oyunlar duyurulamayacağı için E3 2019’un Sony için pek bir anlamı kalmıyor.
Japon konsol devi PlayStation 5 çıkış tarihi için 2020’nin ikinci yarısını bekleyebilir. Malum PS5’in çıkışı E3’ten sonra olacaktır. Bu durumda çıkış periyodunun da Temmuz sonrasına sarkması, sürpriz olmaz.
DOKUNMATİK EKRANLI DUALSHOCK GELİYOR
PlayStation 5 çıkış tarihi haricinde cihaz hakkında da bazı dedikodular mevcut. PS5’in şimdiki nesil konsolara göre muazzam bir güçte olacağı zaten tahmin ediliyor. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmaya gerek yok.
Üzerinde en çok durulması gereken nokta, yeni nesil kontrolcüler. Yani Dualshock 5. Sızdırılan bilgilere göre PS5 kumandası dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Muhtemelen DualShock 4’te yer alan dokunmatik yüzey, Dualshock 5’te dokunmatik ekranla yer değiştirebilir.
Bu ekranın oyunlarda da aktif bir şekilde kullanılması ön görülüyor. Örneğin oyun haritasını bu ekranda görebiliriz. Yani PS5’in en yenilikçi yanı DualShock 5 olabilir.
PS 5 FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ SIZDIRILDI
Peki Sony’nin yeni nesil konsolu nasıl bir fiyat etiketine sahip olacak? Kısa süre önce PlayStation 5 fiyatı hakkında da bazı raporlar sızdırıldı. Bu raporlara göre PS5 fiyatı 500 dolar civarında olacak. Yani PlayStation 5 fiyatı beklenenin biraz üzerinde olacak diyebiliriz.
Peki dışarıda 500 dolar olan bir konsol ülkemizde kaç TL olur? Bunu tahmin etmek pek de zor değil. 999 dolarlık bir iPhone 10.000TL’den satılıyorsa, 500 dolarlık PlayStation 5 fiyatı da 5.000TL civarında olacaktır.
Zira yurt dışında 300 dolar olan Switch, ülkemizde 2700TL’den satılmakta. Bu bağlamda bakıldığında da PlayStation 5 Türkiye fiyatı için 4000 TL ile 5000 TL arasında bir etiket bizleri şaşırtmayacaktır.
Tabi ki bu fiyatların şu anki kurlar üzerinden hesaplandığını da belirtelim. PS5 çıkana kadar dolar ya da euro’nun aynı oranda kalması pek de olası görünmüyor. Dolayısıyla bunu zaman gösterecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum