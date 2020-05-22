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Sony oldukça farklı bir telefon tasarımı ile karşımıza çıkacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:51 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticileri ön panelde ekran gövde oranını arttırmak adına çok farklı tasarımlara gittiler. Pop-up kamera bu gün en popüler olanlarından bir tanesi. Sony ekran gövde oranını arttırmak adına çok farklı bir tasarımın patentini aldı.

Sony oldukça farklı bir telefon tasarımı ile karşımıza çıkacak

Xperia telefonlar Sony’nin akıllı telefon modellerine verdiği isim. Alınan patent de bir Xperia telefona ait.

TAM EKRANLI İLGİNÇ XPERİA TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan bir rapor, yeni bir Sony Xperia cihazının hem hoparlörü hem de kamera sistemini içeren açılır penceresiyle pop-up teknolojisine sahip olabileceğini gösteriyor. Aşağıda ortaya çıkan resimlerde Sony’nin sadece pop-up kamera değil aynı zamanda pop-down hoparlör sistemini benimseyeceğini gösteriyor. Aslında Sony bu patente 2018 yılında başvurdu. Bu başvuru nihayet bu ayın başlarında onaylandı ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından yayınlandı.

Patent görüntüleri, dört köşesinde ihmal edilebilir düzeyde çerçevelere ve ön kısımda tam ekran gövde oranına sahip bir Sony akıllı telefon ortaya koyuyor. Sadece dar bir çerçeve ve küçük bir çentik fark ediliyor. Bu da pop-up kamera ve hoparlörün girip çıkması için zorunlu olan bir şey. Görüntülere göre bu Xperia telefon alt ve üst tarafta yer alan çift hoparlör sistemine sahip. Bu hoparlör telefonla konuşulduğunda veya müzik dinlemek istediğinizde ortaya çıkıyor. Selfie kamerasını kullanmak isterseniz sadece üst taraftaki hoparlör ortaya çıkıyor. Çünkü ön kamera bu hoparlörün sağ tarafında yer alıyor.

Ne yazık ki gördüğünüz bu fotoğraflar sadece bir patente ait. Sony bu patenti gerçek bir telefona ne zaman dönüştürür hiç bir bilgi yok.

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