Sony, özel PlayStation 5 kapaklarını tanıttı! Tamamen siyah PS5 artık hayal değil

Sony PlayStation 5'i sadece beyaz renkli dış kapaklar ile satışa sunmuştu. Ancak PlayStation 5'in en önemli özelliklerinden biri beyaz renk dış kapakların değiştirilebiliyor olmasıydı. Bu kapaklar değiştirebilir olmasına rağmen, Sony resmi olarak farklı renklere sahip PS5 kapakları sunmamıştı. Bu da kullanıcıların PS5'lerini kişiselleştirmesinin önünde önemli bir dezavantaj olarak nitelendirilmişti. Ancak Sony, bugün farklı bir adım attı ve nihayet kendi özel PS5 kapaklarının duyurusunu gerçekleştirdi.

SONY KENDİ PS5 KAPAKLARINI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI

Sony'nin PlayStation 5 kapakları siyah, kırmızı, pembe, mavi ve mor (Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple) renkler ile sunulacak. Böylece tamamen siyah PS5 artık hayal değil, gerçek olacak.

2022'de çıkacak olan kapaklar, hem normal PlayStation 5'te hem de PlayStation 5 Digital Edition'da çalışacak.

YENİ DUALSENSE RENKLERİ

Yeni kapakların dışında yeni pembe, mavi ve mor (Nova Pink, Starlight Blue ve Galactic Purple) renkli yeni DualSense seçenekleri de piyasaya sürülecek.

PlayStation Türkiye'nin resmi sitesine göre, yeni DualSense renkleri, 14 Ocak'ta piyasaya sunulacak.

PS5 KAPAKLARININ VE DUALSENSE'İN FİYATI

PS5 kapakları 54,99 dolardan, yeni DualSense seçenekleri 74,99 dolardan satışa çıkacak.

