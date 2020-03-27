HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony PlayStation 3 kullanıcılarının mesajlaşmasına izin vermeyecek!

Sony PlayStation 3 kullanıcılarının mesajlaşmasına izin vermeyecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation 5 tanıtılmadan PlayStation 3'ü tozlu raflara kaldırmaya başladı. Sony'nin 2006 yılında satışa çıkardığı PS3 bundan sonra PS4 ve PlayStation Vita kullanıcılarıyla iletişim kuramayacak.

Sony PlayStation 3 kullanıcılarının mesajlaşmasına izin vermeyecek!

PlayStation Sony için çok fazla anlam ifade ediyor. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden biri olan oyun konsolları, PlayStation 5 ile 5.nesile geçmek üzere. Fakat yeni PlayStation'ın ortaya çıkması en eski PlayStation modellerinin de hem satıştan hem de kullanımdan kaldırılmasına yol açıyor. Bu anlamda harekete geçen Sony de PlayStation 5'in tanıtımını gerçekleştirmeden PlayStation 3'ü yavaş yavaş 'pisten almaya' başlıyor.

SONY PLAYSTATİON 3'ÜN İLETİŞİMİNİ KESİYOR

Sony, PlayStation Japonya web sitesinden bir duyuru yaptı. Duyuruya göre PlayStation 3'ün PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro ve PlayStation Vita ile iletişim kurmasını sağlayan mesajlaşma özelliğini kaldıracak. Böylece PlayStation 3 kullanıcıları, PlayStation 4 ve PlayStation Vita kullanıcılarıyla platform üzerinden iletişim kuramayacak.

PlayStation Messages

SONY PS3 MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİNİ NE ZAMAN KALDIRACAK?

PlayStation 3 kullanıcıları tüm bunların aksine kendi aralarında mesajlaşmaya devam edebilecek. Sony PS3 için mesajlaşma özelliğini 30 Haziran gününden itibaren kaldıracak. Bu tarihten sonra PS3 kullanıcıları diğer konsol kullanıcıları ile mesajlaşamayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Control için “Foundation” genişlemesi PS4 ve PC’ye çıktıControl için “Foundation” genişlemesi PS4 ve PC’ye çıktı
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation 3 Ps3 PlayStation Messages playstation 5 PS5

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Bankalardan yeni destek paketi

Çok önemli koronavirüs aşısı açıklaması!

Çok önemli koronavirüs aşısı açıklaması!

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

Türkiye’nin koronavirüs haritası kanalizasyondan çıkacak

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

Koronavirüs bilgilendirme sitesi yayında!

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Fanı var çerçevesi yok: Nubia Red Magic 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Şaşırtıcı sürpriz: Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nintendo Direct Mini’de, Switch’e gelecek oyunlar açıklandı

Nintendo Direct Mini’de, Switch’e gelecek oyunlar açıklandı

BioShock, XCOM 2 ve Borderlands Switch’e geliyor

BioShock, XCOM 2 ve Borderlands Switch’e geliyor

Control için “Foundation” genişlemesi PS4 ve PC’ye çıktı

Control için “Foundation” genişlemesi PS4 ve PC’ye çıktı

Bir bu eksikti: Kabus uygulama WhatsApp Gold tekrar ortaya çıktı!

Bir bu eksikti: Kabus uygulama WhatsApp Gold tekrar ortaya çıktı!

Koronavirüs değişikliği: Hastalık yayma oyunu Plague Inc. bu kez hastalıktan kurtaracak!

Bu kez salgını yaymak için değil, durdurmak için çalışacak!

Karşınızda ilk resmi görseliyle OnePlus 8 Pro!

Karşınızda ilk resmi görseliyle OnePlus 8 Pro!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.