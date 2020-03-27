Sony PlayStation 3 kullanıcılarının mesajlaşmasına izin vermeyecek!

PlayStation Sony için çok fazla anlam ifade ediyor. Şirketin en büyük gelir kalemlerinden biri olan oyun konsolları, PlayStation 5 ile 5.nesile geçmek üzere. Fakat yeni PlayStation'ın ortaya çıkması en eski PlayStation modellerinin de hem satıştan hem de kullanımdan kaldırılmasına yol açıyor. Bu anlamda harekete geçen Sony de PlayStation 5'in tanıtımını gerçekleştirmeden PlayStation 3'ü yavaş yavaş 'pisten almaya' başlıyor.

SONY PLAYSTATİON 3'ÜN İLETİŞİMİNİ KESİYOR

Sony, PlayStation Japonya web sitesinden bir duyuru yaptı. Duyuruya göre PlayStation 3'ün PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro ve PlayStation Vita ile iletişim kurmasını sağlayan mesajlaşma özelliğini kaldıracak. Böylece PlayStation 3 kullanıcıları, PlayStation 4 ve PlayStation Vita kullanıcılarıyla platform üzerinden iletişim kuramayacak.

SONY PS3 MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİNİ NE ZAMAN KALDIRACAK?

PlayStation 3 kullanıcıları tüm bunların aksine kendi aralarında mesajlaşmaya devam edebilecek. Sony PS3 için mesajlaşma özelliğini 30 Haziran gününden itibaren kaldıracak. Bu tarihten sonra PS3 kullanıcıları diğer konsol kullanıcıları ile mesajlaşamayacak.

