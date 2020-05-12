Sony, PlayStation 5 için yeni bir patent daha aldı! PS5'e "Asistan" gelebilir

ABD Patent Ofisine yapılan başvuruda, bir asistanla ilgili ipucunun verildiğini görebiliyorsunuz. Patent ayrıntılarına göre bu asistan, oyunların zor bölümlerinde oyunculara yardımcı olacak, ipuçları verecek ve aynı zamanda oyun bölümlerinin sürelerini de oyuncuya aktarabilecek.Böylelikle Playstation'ınızın başında kalacak yeterli süreniz yoksa o bölümü yarıda bırakmak zorundan kalmayacaksınız.

Patentte yer alan resimde, konsola bağlı bir televizyon var ve mesajda oyuncuya, "Bu bölümü tamamlamanız yaklaşık 45 dakika sürecektir. Devam etmek istiyor musunuz yoksa daha kısa süreli bir başka oyuna geçmeyi mi tercih edersiniz," diye sorulduğunu görüyoruz.

Diğer bir önemli detay ise, bu özelliğin yalnızca PlayStation 5 için değil, PlayStation 4'e de gelecek olması. Çünkü resimdeki konsol bir PS4.

Ortaya çıkan bu patent örneği gerçekten hayata geçer mi, geçerse ne zaman geçer, söylemesi şimdilik zor. Ancak oldukça heyecan verici olduğunu söylemeliyiz.

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