Sony PlayStation 5'in ilk tanıtımını yayınladı!

Sony'nin PlayStation 5 konusunda ağzını bıçak açmıyor. PlayStation 5'in tanıtıldığı etkinlikten beri oyun konsolu hakkında önemli duyurular yapmayan şirket, yaptığı bir paylaşımla PlayStation 5'i bekleyenlerin gönlünü aldı.

İŞTE PS5'İN İLK TANITIMI

Sony PlayStation 5'in ilk tanıtımını YouTube'a yükledi. ''Oyunun Limiti Yok'' etiketiyle paylaşılan resmi PlayStation 5 tanıtımı, PlayStation dünyasını konu ediniyor. Tanıtımın sonunda ise PlayStation 5'in dokunsal tepkime, 3D ses ve uyarlanabilir tetik gibi özelliklerine dikkat çekiliyor. 1 dakika 14 saniyelik tanıtımın fazlasıyla heyecan verici olduğunu söylememiz gerek. Fakat reklamın asıl önemli kısmı bu değil.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI AÇIKLACAK MI?

PlayStation 5 tanıtımının en önemli noktası ise bize bir şeyleri işaret etmesi. TV reklamlarının yayınlanmaya hazır olması, PS5'in çok yakın bir zamanda ön siparişe açılacağının göstergesi olabilir. Bu da aylardır beklediğimiz PlayStation 5'in fiyatını öğreneceğimiz anlamına geliyor.

