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Sony, PlayStation 5'in tasarımını yenileyebilir!

07.05.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PlayStation 5 için gelen son söylenti oldukça şaşırttı. Zira Sony'nin PlayStation 5 tasarımını yenileyeceği konuşuluyor. Üstelik yeni tasarımın üretim tarihi için de bir tahmin var.

Sony, PlayStation 5'in tasarımını yenileyebilir!

Sony PlayStation 5'i kasım ayında satışa çıkardı ve dünya çapında birçok kişi Sony'nin yeni oyun konsoluna sahip oldu. Sony PlayStation 5'te PlayStation 4'e nazaran radikal değişikliklere imza atarak konsolun tasarımında önemli detaylara yer verdi. Fakat son söylentilere göre Sony, PlayStation 5'in tasarımını yeniden gözden geçirmek için kollarını sıvadı.

PLAYSTATION 5'İN TASARIMINDA DEĞİŞİKLİK

Henüz söylenti olarak ifade edebileceğimiz bu bilgiye göre Sony, PlayStation 5'in tasarımını yenilemeyi düşünüyor. Endüstri kaynaklarına dayandırıldığı söylenen o iddiaya bakılırsa TSMC'nin de dahil olduğu tedarikçiler, önümüzdeki yılın ikinci veya üçüncü çeyreği arasında yeniden tasarlanmış PS5 konsolu üretimine başlamayı planlıyor. Peki yeniden tasarlanan PS5, ne gibi değişiklikler ile gelecek?

PlayStation 5

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SONY MALİYETİ DÜŞÜNECEK

Kantan Games analisti Dr. Serkan Toto'nun belirttiğine göre, yeniden tasarlanan PS5, AMD'nin "yeni yarı özelleştirilmiş" 6nm CPU'su ile gelecek. Yani yeniden tasarımın dış görünüşten çok, bileşen odaklı olması muhtemel görünüyor. Yine Toto'nun aktardığı kadarıyla 5nm'nin çok maliyetli olduğu söyleniyor.

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