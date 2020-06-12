HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sony PlayStation 5 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Sony PlayStation 5 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 00:29 | Son Güncelleme

PlayStation 5 Sony'nin yaptığı etkinlikle birlikte sonunda yüzünü gösterdi. Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 dikey tasarımı, V detayı ve birçok kişinin hoşuna gideceği tasarımıyla ilgi çekiyor. Peki PlayStation 5 tasarımı nasıl? PlayStation 5 özellikleri neler?

Sony PlayStation 5 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

PlayStation 5 beklenen çıkışını sonunda yaptı. Uzun zamandır sızıntılara konu olan, ilginç bir şekilde tasarımına dair herhangi bir bilginin paylaşılmadığı Sony PlayStation 5, Sony'nin koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlediği etkinlik ile birlikte yüzünü gösterdi.

İŞTE KARŞINIZDA PLAYSTATİON 5

PlayStation 5 serisi, Sony'nin aktardığına göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı modele ev sahipliği yapacak. Bu modeller arasında görünüşe göre herhangi bir fark yok. Ancak PS5 Digital Edition modelinin herhangi bir Blu-Ray sürücüsü mevcut değil. PlayStation 5 Digital Edition modelini satın alanlar, sadece internet aracılığıyla, PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.

PlayStation 5 digital edition

BEKLENEN PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

Sony etkinlikte PlayStation 5'in özelliklerini teker teker açıklamadı. Ancak paylaşılan bilgilere göre PS5 3,5 GHz hızında sekiz çekirdekli AMD Zen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. 16 GB GDDR6 RAM'e ev sahipliği yapan PlayStation 5, depolama tarafında ise SSD gibi bir avantajla geliyor. Bu sayede PS4 1 GB'lık bir dosyayı 20 saniyede ön yüklerken, PS5 2 GB'lık dosyayı sadece 0,27 saniyede ön yükleyebiliyor. Üstelik Sony'nin genişletilebilir SSD çözümü PS5'te yerini alıyor ve böylece harici SSD ile PS5'in depolaması artırılabiliyor. PS5'in aksesuarları ise HD bir kamera, DualSense şarj istasyonu, medya kontrolcüsü ve Pulse 3D kablosuz kulaklık olarak sıralanıyor.

PlayStation 5-3

PLAYSTATİON 5'İN TASARIMI NASIL?

Gelelim oyun konsolunun çok konuşulan tasarımına. Bildiğiniz üzere Sony uzun bir süre PlayStation 5'in tasarımını saklamayı başarmıştı. Sony bugünki etkinlikte 'PlayStation 5'e hoş geldiniz' diyerek yeni nesil oyun konsolunu ilk kez kameralar önüne çıkarttı. PlayStation 5, selefi PlayStation 4 gibi yatay değil dikey bir tasarıma sahip. DualSense oyun konsoluyla birbirini tamamlarcasına beyaz ve siyah renklerle donatılan PS5, gördüğümüz kadarıyla PS4'ten biraz daha kalın. Sony ve PlayStation logosu, PlayStation 5'in üzerine oldukça hoş bir şekilde işlenmiş. Konsolun tasarımında merakla beklenen V detayı da yerini almış. V detayı bildiğiniz üzere PlayStation serisinin 5. neslini temsil etmekte.

PlayStation 5

Sony etkinlikte, yeni konsolun PS4 ve PS4 Pro oyunlarına da destek vereceğini söyledi. Yani PS4 serisi için çıkmış oyunlar, PS5'te de oynanabilecek. Fakat her şey bu kadarıyla da değil. PlayStation 5'te oynanacak ve PlayStation 5'e özel olarak sunulacak oyunlar da etkinlikte gösterildi. Bu oyunlar arasında oldukça dikkat çekici oyunlar var. O oyunlar ise şöyle:

İŞTE PLAYSTATİON 5 OYUNLARI

  • Spider Man Miles Morales
  • Gran Tourismo 7
  • Ratcht Clank Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • Sackboy a Big Adventure
  • Destruction Allstars
  • Kena Bridge of Spirits
  • Goodbye Volcano High
  • Goodworld Soulstorm
  • Ghostwire Tokyo
  • Jetf the Far Shore
  • Godfall
  • Solar Ash
  • Hıtman III
  • Astro's Playsroom
  • Little Devil İnside
  • NBA 2K 21
  • Bugsnax
  • Demon's Souls
  • Deathloop
  • Resident Evil Village VIII
  • Pragmata
  • Horizon Forbidden West

Hıtman III

PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR?

Herkesin merak ettiği soru bu. Ancak Sony etkinlikte PlayStation 5'in ilk görüntülerini göstermekle ve PlayStation 5'e gelecek oyunları tanıtmakla yetindi. PlayStation 5 fiyatı bir gizem olarak kaldı. Gözler şimdi ise Xbox'ın Temmuz ayında düzenlenmesi beklenen Xbox Series X etkinliğinde.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
İşte PlayStation 5 ile ilgili tüm bilinenler!İşte PlayStation 5 ile ilgili tüm bilinenler!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettiler

Dikkat çeken sözler: Koronavirüs bulaştırmak için özel gayret sarf ettiler

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Sivas'tan çok acı haber! Cesetlerine ulaşıldı

Cenazede pes dedirten olay! Tepki yağdı

Cenazede pes dedirten olay! Tepki yağdı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Yıldız futbolcu sigara içerken yakalandı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5 özellikleri neler? PlayStation 5 tanıtımı saat kaçta? İşte PS5 ile ilgili tüm bilinenler

İşte PlayStation 5 ile ilgili tüm bilinenler!

iPhone 12 Pro Max'ten bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Yeni iPhone'dan bir görüntü daha! Tasarımı değişiyor mu?

Güvenli iletişim için geliştirildi: Messenger Kids artık Türkiye'de!

Yurt dışında kullanımdaydı, sonunda Türkiye'ye geldi!

Mi Band 5'i solladı: Xiaomi Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bu kez uygun fiyatlı bilgisayar üretti! İşte özellikleri

Android 11 beta çıktı! İşte Android 11 beta ile Android telefonlara gelen yenilikler

Android kullanıcılarına müjde! Resmen yayınlandı

Instagram'ın açığını bularak ünlülerin bilgilerine erişen gençler, verilen ödülle şok oldu

Instagram'da açık buldular, verilen ödül ile şok yaşadılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.