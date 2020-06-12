Sony PlayStation 5 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

PlayStation 5 beklenen çıkışını sonunda yaptı. Uzun zamandır sızıntılara konu olan, ilginç bir şekilde tasarımına dair herhangi bir bilginin paylaşılmadığı Sony PlayStation 5, Sony'nin koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlediği etkinlik ile birlikte yüzünü gösterdi.
PlayStation 5 serisi, Sony'nin aktardığına göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı modele ev sahipliği yapacak. Bu modeller arasında görünüşe göre herhangi bir fark yok. Ancak PS5 Digital Edition modelinin herhangi bir Blu-Ray sürücüsü mevcut değil. PlayStation 5 Digital Edition modelini satın alanlar, sadece internet aracılığıyla, PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.
Sony etkinlikte PlayStation 5'in özelliklerini teker teker açıklamadı. Ancak paylaşılan bilgilere göre PS5 3,5 GHz hızında sekiz çekirdekli AMD Zen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. 16 GB GDDR6 RAM'e ev sahipliği yapan PlayStation 5, depolama tarafında ise SSD gibi bir avantajla geliyor. Bu sayede PS4 1 GB'lık bir dosyayı 20 saniyede ön yüklerken, PS5 2 GB'lık dosyayı sadece 0,27 saniyede ön yükleyebiliyor. Üstelik Sony'nin genişletilebilir SSD çözümü PS5'te yerini alıyor ve böylece harici SSD ile PS5'in depolaması artırılabiliyor. PS5'in aksesuarları ise HD bir kamera, DualSense şarj istasyonu, medya kontrolcüsü ve Pulse 3D kablosuz kulaklık olarak sıralanıyor.
Gelelim oyun konsolunun çok konuşulan tasarımına. Bildiğiniz üzere Sony uzun bir süre PlayStation 5'in tasarımını saklamayı başarmıştı. Sony bugünki etkinlikte 'PlayStation 5'e hoş geldiniz' diyerek yeni nesil oyun konsolunu ilk kez kameralar önüne çıkarttı. PlayStation 5, selefi PlayStation 4 gibi yatay değil dikey bir tasarıma sahip. DualSense oyun konsoluyla birbirini tamamlarcasına beyaz ve siyah renklerle donatılan PS5, gördüğümüz kadarıyla PS4'ten biraz daha kalın. Sony ve PlayStation logosu, PlayStation 5'in üzerine oldukça hoş bir şekilde işlenmiş. Konsolun tasarımında merakla beklenen V detayı da yerini almış. V detayı bildiğiniz üzere PlayStation serisinin 5. neslini temsil etmekte.
Sony etkinlikte, yeni konsolun PS4 ve PS4 Pro oyunlarına da destek vereceğini söyledi. Yani PS4 serisi için çıkmış oyunlar, PS5'te de oynanabilecek. Fakat her şey bu kadarıyla da değil. PlayStation 5'te oynanacak ve PlayStation 5'e özel olarak sunulacak oyunlar da etkinlikte gösterildi. Bu oyunlar arasında oldukça dikkat çekici oyunlar var. O oyunlar ise şöyle:
Herkesin merak ettiği soru bu. Ancak Sony etkinlikte PlayStation 5'in ilk görüntülerini göstermekle ve PlayStation 5'e gelecek oyunları tanıtmakla yetindi. PlayStation 5 fiyatı bir gizem olarak kaldı. Gözler şimdi ise Xbox'ın Temmuz ayında düzenlenmesi beklenen Xbox Series X etkinliğinde.
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