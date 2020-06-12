Sony PlayStation 5 tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

PlayStation 5 beklenen çıkışını sonunda yaptı. Uzun zamandır sızıntılara konu olan, ilginç bir şekilde tasarımına dair herhangi bir bilginin paylaşılmadığı Sony PlayStation 5, Sony'nin koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlediği etkinlik ile birlikte yüzünü gösterdi.

İŞTE KARŞINIZDA PLAYSTATİON 5

PlayStation 5 serisi, Sony'nin aktardığına göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı modele ev sahipliği yapacak. Bu modeller arasında görünüşe göre herhangi bir fark yok. Ancak PS5 Digital Edition modelinin herhangi bir Blu-Ray sürücüsü mevcut değil. PlayStation 5 Digital Edition modelini satın alanlar, sadece internet aracılığıyla, PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları oynayabilecekler.

BEKLENEN PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

Sony etkinlikte PlayStation 5'in özelliklerini teker teker açıklamadı. Ancak paylaşılan bilgilere göre PS5 3,5 GHz hızında sekiz çekirdekli AMD Zen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. 16 GB GDDR6 RAM'e ev sahipliği yapan PlayStation 5, depolama tarafında ise SSD gibi bir avantajla geliyor. Bu sayede PS4 1 GB'lık bir dosyayı 20 saniyede ön yüklerken, PS5 2 GB'lık dosyayı sadece 0,27 saniyede ön yükleyebiliyor. Üstelik Sony'nin genişletilebilir SSD çözümü PS5'te yerini alıyor ve böylece harici SSD ile PS5'in depolaması artırılabiliyor. PS5'in aksesuarları ise HD bir kamera, DualSense şarj istasyonu, medya kontrolcüsü ve Pulse 3D kablosuz kulaklık olarak sıralanıyor.