Sony PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı!

PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ne zaman açıklanacak? gibi sorular sonunda yanıt buldu. Bu gece PlayStation 5 Showcase adında yeni bir etkinlik gerçekleştiren Sony, Trabzon Havalimanı'nda geçen bir bölümü bulunan Call of Duty: Black Ops Cold War'dan ve daha bir sürü oyundan kısa görüntüler sundu. Son olarak ise Sony, merakla beklenen PS5 ve PS5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.
PlayStation 5 fiyatı, 499 dolar olarak belirlendi. Herhangi bir disk sürücüsüne sahip olmayan PlayStation 5 Digital Edition ise 399 dolardan satışa sunulacak. Her iki konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore olmak üzere 7 farklı ülkedeki raflarda yerini alacak. PS5 oyun konsolları 19 Kasım'da ise dünya çapında çıkışını gerçekleştirecek.
Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış tarihini 10 Kasım olarak duyurmuştu. Sony ise PlayStation 5 oyun konsollarını en erken 12 Kasım'da satışa sunacak. Bu da Xbox Series S ve Xbox Series X'in tüketicilerle daha erken bir tarihte buluşacağını gösteriyor. PlayStation Türkiye'den PlayStation 5 fiyatı ve PlayStation 5 Digital Edition fiyatına dair herhangi bir açıklama ise gelmiş değil.