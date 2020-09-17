HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. Sony PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı!

Sony PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı!

OYUN HABERLERİ  | 17.09.2020 00:00 | Son Güncelleme

PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı sonunda belli oldu. Sony PlayStation 5 Showcase etkinliğinde PS5'e gelecek oyunları tanıttıktan sonra PlayStation 5'in fiyatını ve çıkış tarihini paylaştı. İşte yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi...

Sony PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı!

PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ne zaman açıklanacak? gibi sorular sonunda yanıt buldu. Bu gece PlayStation 5 Showcase adında yeni bir etkinlik gerçekleştiren Sony, Trabzon Havalimanı'nda geçen bir bölümü bulunan Call of Duty: Black Ops Cold War'dan ve daha bir sürü oyundan kısa görüntüler sundu. Son olarak ise Sony, merakla beklenen PS5 ve PS5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN FİYATI

PlayStation 5 fiyatı, 499 dolar olarak belirlendi. Herhangi bir disk sürücüsüne sahip olmayan PlayStation 5 Digital Edition ise 399 dolardan satışa sunulacak. Her iki konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore olmak üzere 7 farklı ülkedeki raflarda yerini alacak. PS5 oyun konsolları 19 Kasım'da ise dünya çapında çıkışını gerçekleştirecek.

PlayStation 5 fiyatı

XBOX SERİES X PS5'TEN ÖNCE GELECEK

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış tarihini 10 Kasım olarak duyurmuştu. Sony ise PlayStation 5 oyun konsollarını en erken 12 Kasım'da satışa sunacak. Bu da Xbox Series S ve Xbox Series X'in tüketicilerle daha erken bir tarihte buluşacağını gösteriyor. PlayStation Türkiye'den PlayStation 5 fiyatı ve PlayStation 5 Digital Edition fiyatına dair herhangi bir açıklama ise gelmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı Zifte bulanmış halde bulunmuştu! Son hali duygulandırdı
Yılın en beklenen oyunlarından biri! Gereksinimleri açıklandıYılın en beklenen oyunlarından biri! Gereksinimleri açıklandı
İzmir’in doğum günü!İzmir’in doğum günü!
En Çok Okunan Haberler
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Cami avlusunda şoke eden görüntü!
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
8K 60 fps ile geldi: Crysis Remastered fragmanı yayınlandı!
Merakla bekleniyordu, yeni fragmanı yayınlandı!
Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri belli oldu!
Yılın en beklenen oyunlarından biri! Gereksinimleri açıklandı
Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek
Ikea ve Asus Rog oyuncu mobilyaları üretecek
Sony'den önce davrandı: PlayStation 5'in fiyatını Bloomberg analisti Masahiro Wakasugi paylaştı!
PS5'in merakla beklenen fiyatı ortaya çıktı! İşte fiyatı
PlayStation 5 sunumu için tarih belli oldu
PlayStation 5 için beklenen tarih belli oldu!
Kürkçü dükkanı: Ninja Twitch'e geri döndü!
Ünlü isim yuvasına geri döndü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.