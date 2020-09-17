Sony PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı!

PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 Digital Edition'ın fiyatı ne zaman açıklanacak? gibi sorular sonunda yanıt buldu. Bu gece PlayStation 5 Showcase adında yeni bir etkinlik gerçekleştiren Sony, Trabzon Havalimanı'nda geçen bir bölümü bulunan Call of Duty: Black Ops Cold War'dan ve daha bir sürü oyundan kısa görüntüler sundu. Son olarak ise Sony, merakla beklenen PS5 ve PS5 Digital Edition'ın fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

İŞTE PLAYSTATİON 5'İN FİYATI

PlayStation 5 fiyatı, 499 dolar olarak belirlendi. Herhangi bir disk sürücüsüne sahip olmayan PlayStation 5 Digital Edition ise 399 dolardan satışa sunulacak. Her iki konsol 12 Kasım'da ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore olmak üzere 7 farklı ülkedeki raflarda yerini alacak. PS5 oyun konsolları 19 Kasım'da ise dünya çapında çıkışını gerçekleştirecek.

XBOX SERİES X PS5'TEN ÖNCE GELECEK

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S'in çıkış tarihini 10 Kasım olarak duyurmuştu. Sony ise PlayStation 5 oyun konsollarını en erken 12 Kasım'da satışa sunacak. Bu da Xbox Series S ve Xbox Series X'in tüketicilerle daha erken bir tarihte buluşacağını gösteriyor. PlayStation Türkiye'den PlayStation 5 fiyatı ve PlayStation 5 Digital Edition fiyatına dair herhangi bir açıklama ise gelmiş değil.

