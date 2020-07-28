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Sony PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Sony, PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunlarını duyurdu. Sony'nin PlayStation kullanıcılarına sunduğu PlayStation Plus hizmetinde Ağustos ayında iki oyun ücretsiz ücretsiz olacak. Bu oyunlardan birisi ise oyunseverleri sevince boğacak cinsten. İşte PS Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları!

Sony PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları açıklandı!

PlayStation Plus ücretsiz oyunlar vererek kullanıcılarına memnun etmeye devam ediyor. Her ay PS Plus aboneleri için en az iki oyunu ücretsiz hale getiren Sony, Ağustos ayını da boş geçmedi. Sony'nin PlayStation Plus Ağustos 2020 oyunları için yaptığı açıklamaya göre yaz mevsiminin son ayında bizleri birbirinden farklı kulvarda iki oyun bekliyor.

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PS Plus'ın ücretsiz ilk oyunu Fall Guys: Ultimate Knockout olacak. Mediatonic tarafından geliştirilen bu oyun, oldukça renkli. 100 kişiye kadar destek veren çevrimiçi çok oyunculu modu bulunan Fall Guys: Ultimate Knockout oyununda yapmanız gereken tek şey yarışlarda komik engelleri aşarak mücadeleyi kazanmak. Geçelim PlayStation Plus'ta ücretsiz olacak diğer oyuna.

Sony PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunları

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered desek ne dersiniz? Infinity Ward tarafından geliştirilen meşhur savaş oyunu, PlayStation'ın bu ayki ücretsiz oyunlarından biri oldu. Geliştirilmiş dokular, animasyonlar, fiziksel tabanlı görüntü oluşturma, yüksek dinamik aralıklı ışıklandırma ve çok daha fazlasıyla birlikte oyuncuların oyun keyfini katlayacak olan Call of Duty: Modern Warfare 2, PlayStation Plus Ağustos 2020 ücretsiz oyunlarının sonuncusu ancak şüphesiz en ses getireni.

PS PLUS AĞUSTOS 2020 OYUNLARI NE ZAMAN KADAR İNDİRİLEBİLECEK?

Sony'nin açıklamasına göre Fall Guys: Ultimate Knockout 31 Ağustos 2020'ye kadar; Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ise 29 Temmuz'dan (yarın) itibaren yine 31 Ağustos 2020'ye kadar indirilebilecek. Tabi oyunları oynayabilmek için bir PlayStation sahibi olmanız yetmiyor. PlayStation Plus aboneliğinizin olması şart. Siz değerli oyunculara şimdiden iyi oyunlar dileriz!

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