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Sony PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunları belli oldu. Sony, PlayStation Plus abonelerine bu kez aksiyonu bol iki ücretsiz oyun sunacak. İşte PS Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunları...

Sony PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Sony PlayStation 5 ile şu sıralar oldukça meşgul. Ancak şirket, bir dönem arası buz kesen PS Plus abonelerini de unutmuyor. Bunun için her ay PS Plus ücretsiz oyunları adı altında, PS Plus abonelerine ücretsiz oyun sunan Sony, yaptığı duyuruya göre haziran ayını da boş geçmeyecek.

SONY PLAYSTATİON PLUS HAZİRAN 2020 OYUNLARINI BELİRLEDİ

Sony, PS Plus Haziran 2020 oyunlarını açıkladı. Sony'nin açıklamasına göre haziran ayında ücretsiz hale getirilecek ilk oyun Call of Duty: WWII olacak. 2. Dünya savaşını konu olan Call of Duty: WWII, mücadeleyi ve aksiyonu ücretsiz bir şekilde PS Plus abonelerine yaşatacak. Gelelim PlayStation Plus'ın ikinci ücretsiz oyununa.

STAR WARS EVRENİ ÜCRETSİZ OLUYOR

Star Wars evreninin seveni oldukça çok. Bazıları tarafından sevilmese de bu evren oldukça sürükleyici. Anlaşılan Sony de bu evrenin sürükleyiciliğinin farkında zira Sony'nin PS Plus haziran 2020 ücretsiz oyunlarından ikincisi Star Wars: Battlefront II olacak. 2015 yılında çıkan oyun, PlayStation Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Peki PS Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunları ne zaman indirilebilecek?

PS Plus ücretsiz oyunlar

PS PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI İÇİN TARİHLERE DİKKAT

Sony'nin açıklamasına göre Call of Duty: WWII şu anda indirilebilir durumda. Yani PS Plus üyeliğine sahip PlayStation kullanıcıları, Call of Duty: WWII'yi şimdiden ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilir. Star Wars Battlefront II ise 2 Haziran Salı günü indirilmeye sunulacak. Bu noktada bir hatırlatma yapmamızda fayda var; Her iki oyun 6 Temmuz'a kadar ücretsiz oynanabilecek. Bu tarihten sonra oyunları ücretsiz oynamak mümkün olmayacak.

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