Sony PlayStation Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunlarını açıkladı!

Sony PlayStation 5 ile şu sıralar oldukça meşgul. Ancak şirket, bir dönem arası buz kesen PS Plus abonelerini de unutmuyor. Bunun için her ay PS Plus ücretsiz oyunları adı altında, PS Plus abonelerine ücretsiz oyun sunan Sony, yaptığı duyuruya göre haziran ayını da boş geçmeyecek.

SONY PLAYSTATİON PLUS HAZİRAN 2020 OYUNLARINI BELİRLEDİ

Sony, PS Plus Haziran 2020 oyunlarını açıkladı. Sony'nin açıklamasına göre haziran ayında ücretsiz hale getirilecek ilk oyun Call of Duty: WWII olacak. 2. Dünya savaşını konu olan Call of Duty: WWII, mücadeleyi ve aksiyonu ücretsiz bir şekilde PS Plus abonelerine yaşatacak. Gelelim PlayStation Plus'ın ikinci ücretsiz oyununa.

STAR WARS EVRENİ ÜCRETSİZ OLUYOR

Star Wars evreninin seveni oldukça çok. Bazıları tarafından sevilmese de bu evren oldukça sürükleyici. Anlaşılan Sony de bu evrenin sürükleyiciliğinin farkında zira Sony'nin PS Plus haziran 2020 ücretsiz oyunlarından ikincisi Star Wars: Battlefront II olacak. 2015 yılında çıkan oyun, PlayStation Plus kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Peki PS Plus Haziran 2020 ücretsiz oyunları ne zaman indirilebilecek?