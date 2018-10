18 Ekim'e kadar sürecek olan bu indirimde Detroit: Become Human, God of War ve Horizon Zero Dawn gibi büyük yapımlar yer almakta. Özellikle kurlardan dolayı artan oyun fiyatlarının üzerine böyle bir indirim ilaç gibi geldi diyebiliriz Türk oyuncular adına.

İndirimde yer alan önemli oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition - 179,00 TL God of War Digital Deluxe Edition - 199,00 TL Uncharted: Kayıp Miras - 84,00 TL Monster Hunter: WORLD - 134,00 TL Overwatch Legendary Edition - 134,00 TL The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition - 84,00 TL Vampyr - 159,00 TL Horizon Zero Dawn - 84,00 TL Jurassic World Evolution - 179,00 TL Star Wars: Battlefront II - 84,00 TL The Sims 4 - 114,00 TL Street Fighter 30th Anniversary Collection - 114,00 TL Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - 159,00 TL Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition - 84,00 TL Surviving Mars - 84,00 TL Nioh - 84,00 TL The Last Guardian - 64,00 TL Shadow of the Colossus - 84,00 TL Batman: Arkham Knight - 64,00 TL Injustice 2 - Standart Sürüm - 84,00 TL ELEX - 134,00 TL Gravity Rush 2 - 58,00 TL inFAMOUS Second Son - 58,00 TL Ratchet & Clank - 58,00 TL Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu Dijital Sürüm - 64,00 TL Knack 2 - 64,00 TL Uncharted: The Nathan Drake Collection - 84,00 TL Heavy Rain & BEYOND: Two Souls - 54,00 TL

Eğer PlayStation Plus abonesiyseniz bu indirimlere ek yüzde 5 tasarruf fırsatı da sizleri bekliyor olacak. İndirimlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi oyunlar!

Kaynak: Teknolojioku