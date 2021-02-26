Sony PS VR 2 üzerinde çalışıyor!

Sony VR konusunda önemli bir tecrübe edindi. PlayStation 4 için çıkan PS VR genel anlamda beklentileri karşılayan bir üründü. Ayrıca PS3 için geliştirilen PS Move kontrolcülerin de bu sistemle kombine bir şekilde çalışması oyunseverleri memnun etmişti.

Her şeye rağmen PS VR‘ın bazı zayıf noktaları mevcuttu. Özellikle çözünürlük tarafında oyunseverlerin eleştiri oklarına maruz kalan PS VR, kablo bolluğu nedeniyle de çağın gerisinde bir izlenim sergiliyordu.

Genel beklenti yeni VR teknolojisinin PS5 ile eş zamanlı olarak tanıtılması yönündeydi. Fakat Sony PS5 lansmanında ilginin yeni VR teknolojisine kaymasını istemediğinden böyle bir girişimde bulunmadı.

SONY YENİ VR İÇİN KOLLARINI SIVADI İDDİASI

Sızdırılan son raporlara göre Sony uzun bir süredir yeni VR teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik Japon konsol devi bu sefer tüm ayrıntıları sıfırdan planlamış durumda. Yani kontrolcüsünden, kaskına kadar baştan aşağı yenilenmiş bir VR sistemi geliştiriliyor.

İddialara göre Sony’nin yeni VR teknolojisi 2022 yılında tanıtılacak. Üstelik bu VR teknolojisinin geriye dönük uyumluluğa da sahip olacağı belirtiliyor. Yeni yeni VR seti ile eski VR oyunlarını oynamamız da mümkün olacak.

Elbette şimdilik bu söylemlerin birer iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Sonuçta Sony’den yapılmış resmi bir açıklama yok. Yine de bekleyip göreceğiz.

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