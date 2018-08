Sony PS VR satış rakamlarını açıkladı

Son yıllarda sanal gerçeklik üzerine önemli yatırımlar yapıldı. Oculus Rift ile başlayan bu süreç oyun sektöründeki girişimlerle devam etti. Nitekim Sony de oyun sektöründe yaşanan sanal gerçeklik atılımına karşı tepkisiz kalmadı. Uzun bir geliştirme sürecinin arkasından PS VR, Ocak 2017’de raflardaki yerini almıştı.

Satışa sunulduktan yaklaşık olarak 1.5 sene sonra, Sony Playstation VR’ın satış rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Japon teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz çeyrek itibariyle 3 milyondan fazla PS VR’ın satıldığı belirtildi. Aynı süreç içerisinde satılan PlayStation VR oyunu ise 21.9 milyon.

VR üzerine önemli yatırımlar yapan Sony, bu aksesuarı için yeni oyunlar geliştirmeyi de ihmal etmiyor. Ayrıca her 2 – 3 ayda bir PS Plus abonelerine ekstradan ücretsiz olarak bir PlayStation VR oyunu da sunuluyor.

Şimdiye kadar en çok satan PlayStation VR oyunları ise şu şekilde:

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

PlayStation VR Worlds

Rec Room

Resident Evil 7: biohazard

The Playroom VR

Job Simulator

Until Dawn: Rush of Blood

Batman: Arkham VR

Farpoint

Superhot VR

