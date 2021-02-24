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Sony 'State of Play' etkinliğini duyurdu! İşte belirlenen tarih

24.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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Sony 'State of Play' etkinliğini duyurdu! İşte belirlenen tarih

Sony, yeni etkinliği 'State of Play' için resmi tarihi paylaştı. Sony'nin paylaştığı bilgilere göre State of Play etkinliği 26 Şubat Cuma günü TSİ 01:00'da düzenlenecek. Şirket etkinlik için PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncularına yönelik bir dizi sürpriz hazırlıyor olabilir.

Sony PlayStation için son etkinliğini 2020 yılında düzenledi. 2021 yılına girmemiz ile birlikte Sony'den bazı detayları açıklamak üzere bir etkinlik haberi gelmesi herkes tarafından bekleniyordu. Japon şirket, Gran Turismo 7'nin ertelendiğini paylaşarak kendisini bekleyenleri bir parça hayal kırıklığına uğratsa da State of Play ile geri döneceğinin müjdesini verdi.

SONY STATE OF PLAY İLE GERİ DÖNÜYOR

Sony, resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile 'State of Play' adını taşıyan yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre 'State of Play' etkinliği 26 Şubat Cuma günü TSİ 01:00'da düzenlenecek ve yaklaşık 30 dakika sürecek. Peki Sony etkinlikte nelere değinecek?

PS4 VE PS5'E GELEN 10 OYUNA ODAKLANACAK

State of Play için detayları açıklayan şirket, etkinlikte PlayStation donanımına dair güncellemelerin olmayacağını söyledi. Aktarılanlara göre Sony etkinlikte en son haziran ayında düzenlenen etkinlikte gördüğümüz bazı üçüncü taraf ve bağımsız oyunlarla ilgili yeni oyun duyuruları ve güncellemeler de dahil olmak üzere, PlayStation 4 ve PlayStation 5'e gelen 10 oyun için yeni güncellemeler ve ayrıntılı bilgiler sunacak. Son olarak etkinliğin PlayStation Twitch ve YouTube hesapları üzerinden izlenebileceğini ekleyelim.

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