Sony 'State of Play' etkinliğini duyurdu! İşte belirlenen tarih

Sony PlayStation için son etkinliğini 2020 yılında düzenledi. 2021 yılına girmemiz ile birlikte Sony'den bazı detayları açıklamak üzere bir etkinlik haberi gelmesi herkes tarafından bekleniyordu. Japon şirket, Gran Turismo 7'nin ertelendiğini paylaşarak kendisini bekleyenleri bir parça hayal kırıklığına uğratsa da State of Play ile geri döneceğinin müjdesini verdi.

Sony, resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderi ile 'State of Play' adını taşıyan yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Paylaşılan bilgilere göre 'State of Play' etkinliği 26 Şubat Cuma günü TSİ 01:00'da düzenlenecek ve yaklaşık 30 dakika sürecek. Peki Sony etkinlikte nelere değinecek?

State of Play returns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5.



Full details: https://t.co/qMFCMCuIGU pic.twitter.com/NjwB40YlU1