Sony tarafından paylaşılan PlayStation 5 çıkış tarihi ortalığı karıştırdı!

PlayStation 5 için artık nefesler tutuldu. Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun çok yakın bir zamanda kendisini göstermesi bekleniyor. Sony de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bunu yayınlanan PlayStation iş ilanından da anlamak mümkün. Zira o iş ilanında Sony PlayStation bünyesinde çalışacak donanım tedarikçisi arıyor. Fakat yayınlanan iş ilanında Sony adına bir terslik, bizler için ise bir ipucu söz konusu.

SONY PLAYSTATİON 5'İN ÇIKIŞ TARİHİNİ GÖSTERDİ

Sony'nin yayınladığı iş ilanında PlayStation 5 için olası tarihi de açık etti. İlana göre PlayStation 5 ekim ayı içerisinde satışa sunulacak. Ortaya çıkan bu tarih sonrası deyim yerindeyse ortalık karıştı. Sosyal medya mecraları üzerinden PlayStation 5 meraklıları, PS5'in çıkış tarihini paylaşmaya başladı. Durumun farkında olan Sony ise bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

SONY'DEN HATA AÇIKLAMASI

Sony yaptığı açıklamada, iş ilanında bulunan tarihin bir hata olduğunu söyledi. Sony'nin açıklaması tarihi yalanlamıyor, onun sadece bir hata olduğunu belirtiyor. Yani PlayStation 5 ekim ayı içerisinde gerçekten de beklenilen çıkışını yapabilir.

