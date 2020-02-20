Sony tarihinde bir ilk yaşandı: Sony Xperia L4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xperia Z ve Xperia X serisi ile güzel bir başarı yakalayan Sony, günümüz akıllı telefon trendlerine pek uymadı. Samsung'un ve Apple ile başlayan çerçevesiz ekranlı akıllı telefon trendine Sony sadece ekran çerçeveleri daha inceltilmiş akıllı telefonları ile cevap verdi. Günümüzde ekran altı kamera teknolojileri konuşuluyorken, Sony artık yeni bir adım daha attı ve çentik tasarımlı ilk akıllı telefonu Sony Xperia L4'ün tanıtımını yaptı.

SONY XPERİA L4 ÖZELLİKLERİ

Sony Xperia L4 6,2 inç büyüklüğünde, 21:9 oranında ve 1680 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran sunuyor. Bu ekran Sony tarihinde bir ilk olarak damla çentiğe sahip. Bu ekranın hemen altında MediaTek Helio P22 işlemcisi var. Bu işlemcinin hemen yanında ise 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Depolama alanı microSD kart desteği ile 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Sony Xperia L4'te yer alan damla çentiğe HDR destekli 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yerleştirmiş. Xperia L4'ün arka tarafında ise üç kamera kurulumu bizi karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla 13 MP + 5 MP + 2 MP çözünürlüğe sahipler. Telefon tüm bu işlemleri yapabilmek için gereken enerjisini ise 3580 mAh'lik bataryasından sağlıyor.