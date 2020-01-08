Sony, tasarımda büyük bir değişikliğe gitmeyecek

Geçtiğimiz haftalarda ise PS5’in geliştirici kiti resmen görüntülenmişti. Bugün ise geliştirici kitinin yanında PS5’in kontrolcüsü olacak olan Dualshock 5 görüntülendi. Sony görünüşe göre Dualshock 5 ile tasarım açısından büyük bir yenilik sunmayacak. Dualshock 4 ile hemen hemen aynı hatlara sahip olacak olan Dualshock 5, yeni haptic motoru ile farkını ortaya koyacak.

Dualshock 5 ile gelecek olan bu yeni motor, oyundaki silah kullanımını hissetmenizi sağlayacak. Örneğin; bir ok attığınızda trigger yani tetik tuşları ok attığınızı hissettirecek. Bu motor diğer silahlarda da farklı tepkimeler sunacak. Tabii bu özelliklerin hepsi geliştiriciye bağlı. Eğer oyun geliştiricisi bu özelliği kullanmazsa bu dediklerimiz gerçekleşmeyecek.

Dualshock 4 ile gelen ve kullanılmayan touchbar yine Dualshock 5’te de yer alacak gibi görünüyor. Oyun geliştiricilerinin zerre umrunda olmayan bu dokunmatik yüzey Dualshock 5’te yine yer işgal edecek. Keşke Sony, Dualshock 5’te bu alan yerine HUD göstergelerini görebileceğimiz bir LCD ekran koysaymış. Gerçi o zaman Dualshock 5’in fiyatı konsol fiyatına yaklaşabilir. Peki, sizin PS5 ve Dualshock 5’ten beklentileriniz neler?

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