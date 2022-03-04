Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç yapacaklar

Sony ve Honda'nın birlikte elektrikli araçlar tasarlayıp satmak için yeni bir şirket kurma planı var.

SONY VE HONDA ORTAKLIĞI HAYATA GEÇİYOR

İki şirket yaptığı açıklamada, mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Bu yıl henüz adı açıklanmayan ortak bir şirket kuracaklarını söyleyen Sony ve Honda, ilk modelin satışına ise 2025'te başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Açıklamaya göre Honda, ilk modelin üretiminden sorumlu olacak, Sony ise mobilite hizmet platformunu geliştirecek.

KENDİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİNİ SERGİLEMİŞTİ

Sony daha önce Vision-S 01 ve Vision-S 02 isimli iki farklı elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkarmıştı.

