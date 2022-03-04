HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç yapacaklar

Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç yapacaklar

04.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon teknoloji devi Sony ve Japon otomotiv firması Honda mutabakat zaptı imzaladı. Yeni bir şirket kurmayı planlayan Sony ve Honda, birlikte elektrikli araçlar geliştirmek ve satmak için çalışacak. İlk modelin ise 2025'te çıkması bekleniyor.

Sony ve Honda anlaştı: Birlikte elektrikli araç yapacaklar

Sony ve Honda'nın birlikte elektrikli araçlar tasarlayıp satmak için yeni bir şirket kurma planı var.

SONY VE HONDA ORTAKLIĞI HAYATA GEÇİYOR

İki şirket yaptığı açıklamada, mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Bu yıl henüz adı açıklanmayan ortak bir şirket kuracaklarını söyleyen Sony ve Honda, ilk modelin satışına ise 2025'te başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sony-1

Açıklamaya göre Honda, ilk modelin üretiminden sorumlu olacak, Sony ise mobilite hizmet platformunu geliştirecek.

KENDİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİNİ SERGİLEMİŞTİ

Sony daha önce Vision-S 01 ve Vision-S 02 isimli iki farklı elektrikli otomobil konseptini görücüye çıkarmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önemli hamle! Savaştan kaçanlar ücretsiz kullanabilecekÖnemli hamle! Savaştan kaçanlar ücretsiz kullanabilecek
ABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurduABD, Rusya ile ilgili yeni yaptırımları duyurdu
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldiDünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasındaki 2'nci görüşmedeydi! Ukrayna'dan açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Honda Sony
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Çarpıcı detay! Ölenlerin ve esir düşenlerin çoğu Müslüman-Türk

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü savaşta öldürüldü

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Londra'ya taşındılar! İşte Bergüzar'ın yeni evi...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Savaşa Türkiye de çekilmek isteniyor! İnfaz listesinde Türk...

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Tüm dünyaya servis ettiler

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Tarım Bakanlığında görev değişimi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.