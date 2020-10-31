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Sony ve Omnivision sayesinde lens tedariği sağlanacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Huawei ile Amerika arasında gerginlikte buzlar erimeye başladı. Sony ve Omnivision firmaları Huawei’ye tedarik için ABD’den izin aldı.

Sony ve Omnivision sayesinde lens tedariği sağlanacak

Huawei ile Amerika arasındaki gerginlik sona erecek gibi görünüyor. Bugün gelen raporlara göre, Sony ve Omnivision, Huawei’ye tedariklerinin bir kısmını sağlamak için ABD hükümetinden izin aldı. Sony ve Omnivision, dünyanın önde gelen kamera görüntüleme sensörleri sağlayıcılarıdır. Şu anda Huawei, Sony’nin en büyük akıllı telefon görüntü sensörü müşterilerinden biri konumunda. Huawei tedarik etmeye devam edemezse, Sony’nin karı risk altında olacak.
Yasaktan etkilenen MediaTek, Samsung Electronics, Samsung Display, LG Display, SK Hynix, Sony, Kioxia, Toshiba, Mitsubishi Electric ve Renesas gibi bir dizi yarı iletken üreticisi geçtiğimiz ay Huawei’ye tedarik sağlamayı bırakmıştı. Ayrıca dünya lideri yonga üreticisi TSMC, Huawei Kirin yongaları üretmeyi de sonlandırmıştı. Ancak bu iki firma arasındaki buzlar geçtiğimiz gün erimişti. Intel ve AMD gibi firmaların ise Çinli üreticiyle iş yapmak için zaten onaylarının olduğunu belirtelim.
Analistler, Çin’in yarı iletken pazarının devasa ölçeğinin ABD’deki tedarikçiler için büyük bir cazip olduğunu söylüyor. Bu nedenle, yasaktan kısa bir süre sonra ABD yonga üreticileri, yonga tedarikini Huawei’ye geri getirmek için ABD hükümetine başvuruda bulundu.

Son zamanlarda, Samsung Display’in ABD Ticaret Bakanlığı’ndan Huawei’ye OLED paneller tedarik etmek için bir lisans aldığına dair haberler çıktı. Nikkei Asia Review’e göre Samsung Electronics, panel sürücüleri için yarı iletken yongaların henüz onaylanmadığını açıkladı. Ancak, Samsung Display’in OLED ekranları Çinli üreticiye verip veremeyeceği belli değil.

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