Sony, Xperia 1 II için kutu açılışı yapıldı

Youtube’da yer alan ünlü içerik üreticisi Unbox Therapy telefon piyasaya sürülmeden telefonun kutu açılışını yaptı. Ünlü Youtuber bazı telefonların kutu açılışını sıkılarak bazılarının ise oldukça heyecanlı yaptığından bahsetti. Sony Xperia 1 II en çok heyecanlandığı telefon modellerinden biri oldu.

Yukarıda telefonun ön siparişinin 1 Haziran 2020’de ABD için açılacağından bahsettik. Telefon için 28 Haziran 2020 tarihinden önce ön sipariş talebinde bulunursanız bir adet aktif gürültü engelleme özelliği bulunan Sony WF-1000XM3 kablosuz kulaklık hediye olarak verilecek. Aşağıda ünlü Youtuberın yaptığı kutu açılışını ve Sony’nin yaptığı paylaşımları bulabilirsiniz. Alt yazıyı Türkçe’ye çevirerek izlemenizi tavsiye ederiz.

XPERİA 1 II TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6.5 inç büyüklüğünde 1644×3840 çözünürlüğünde 4K OLED HDR ekran (100% DCI-P3, Motion Blur ve X1 destekli)

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti

Adreno 650 GPU grafik birimi

8 GB RAM

256 GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 1 TB’a kadar hafıza arttırımı)

Android 10 işletim sistemi

12 Megapiksel f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 12 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens 2 kat optik zoom + 3D iToF sensör

8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera

3.5mm kulaklık girişi

Stereo hoparlör (Dolby Atmos)

Parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 166 × 72 × 7.9mm

Ağırlık: 181 gram

IP68 su geçirmez sertifikası

5G / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

21W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya

Avrupa’da 1199€ ABD’de 1199$

Kutu açılış videosunu izlemek için tıklayınız

