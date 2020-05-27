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Sony, Xperia 1 II için kutu açılışı yapıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:54 | Son Güncelleme

Sony bir süredir resmi Twitter hesabından Xperia 1 II akıllı telefon modeline ilişkin kısa videolar paylaşıyor. Özellikle telefonun kamera performansını yansıtan videolar paylaşılıyor.

Sony, Xperia 1 II için kutu açılışı yapıldı

Youtube’da yer alan ünlü içerik üreticisi Unbox Therapy telefon piyasaya sürülmeden telefonun kutu açılışını yaptı. Ünlü Youtuber bazı telefonların kutu açılışını sıkılarak bazılarının ise oldukça heyecanlı yaptığından bahsetti. Sony Xperia 1 II en çok heyecanlandığı telefon modellerinden biri oldu.

Yukarıda telefonun ön siparişinin 1 Haziran 2020’de ABD için açılacağından bahsettik. Telefon için 28 Haziran 2020 tarihinden önce ön sipariş talebinde bulunursanız bir adet aktif gürültü engelleme özelliği bulunan Sony WF-1000XM3 kablosuz kulaklık hediye olarak verilecek. Aşağıda ünlü Youtuberın yaptığı kutu açılışını ve Sony’nin yaptığı paylaşımları bulabilirsiniz. Alt yazıyı Türkçe’ye çevirerek izlemenizi tavsiye ederiz.

XPERİA 1 II TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 6.5 inç büyüklüğünde 1644×3840 çözünürlüğünde 4K OLED HDR ekran (100% DCI-P3, Motion Blur ve X1 destekli)
  • Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti
  • Adreno 650 GPU grafik birimi
  • 8 GB RAM
  • 256 GB dahili depolama birimi (microSD kart ile 1 TB’a kadar hafıza arttırımı)
  • Android 10 işletim sistemi
  • 12 Megapiksel f/1.7 diyafram + 12 Megapiksel f/2.2 diyafram ultra geniş açılı lens + 12 Megapiksel f/2.4 diyafram telefoto lens 2 kat optik zoom + 3D iToF sensör
  • 8 Megapiksel f/2.0 diyaframlı ön kamera
  • 3.5mm kulaklık girişi
  • Stereo hoparlör (Dolby Atmos)
  • Parmak izi okuyucusu
  • Boyutlar: 166 × 72 × 7.9mm
  • Ağırlık: 181 gram
  • IP68 su geçirmez sertifikası
  • 5G / 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C
  • 21W hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli batarya
  • Avrupa’da 1199€ ABD’de 1199$

Kutu açılış videosunu izlemek için tıklayınız

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