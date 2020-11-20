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Sony Xperia 10 III, şirketin 5G özellikli ilk orta sınıf telefonu olabilir

20.11.2020 12:48 | Son Güncelleme:
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Sony Xperia 10 III, şirketin 5G özellikli ilk orta sınıf telefonu olabilir

Sony’nin orta segmentte yer alacak olan Sony Xperia 10 III modeli ortaya çıktı. Yakında tanıtılacak olan telefonun özellikleri burada.

Sony, bu yılın başlarında Xperia 1 II ve Xperia Pro biçiminde ilk 5G akıllı telefonlarını duyurmuştu. Her iki cihaz da 5G modeme sahip bir platform olan Snapdragon 865 ile gelmişti. Japon firma, 5G özellikli amiral gemilerinin yanı sıra orta sınıf bir akıllı telefon olan Xperia 10 II’yi de tanıttı. Ancak o model maalesef ki Snapdragon 665 SoC ile gelmişti. O zamandan beri 5G, beşinci nesil ağ desteğiyle ortaya çıkan daha fazla orta sınıf telefonla oldukça popüler hale geldi. Görünüşe göre Sony bu talebin farkında ve önümüzdeki yıl Sony Xperia 10 III olarak adlandırılan 5G orta sınıf bir telefonu piyasaya sürecek.

SONY XPERİA 10 III'ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR OLABİLİR

Xperia 10 II Plus’ın geçtiğimiz haftalarda iptal edildiğini duyurmuştuk. İddialara göre Sony, 5G bağlantısına sahip orta segment bir telefon üzerinde çalışmak için o telefonu iptal etti. NodSikharulidze’ye göre Sony, 5G desteğine sahip iki telefon üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Snapdragon 875'li bir amiral gemisi ve diğeri ise Snapdragon 690 yonga setli orta segment bir telefon olacak.

Yeni Xperia telefonlarının yanı sıra, NodSikharulidze’ye göre Sony Helio P35 yonga setine sahip bir uygun fiyatlı telefon üzerinde daha çalışıyor. Helio P35 yeni bir yonga seti değil, bu nedenle Sony’nin bu cihaz için pazarlamaya yatırım yapmasını beklemiyoruz. Yeni akıllı telefon, Xperia L5 olarak isimlendirilebilir.

Xperia 10 II Plus için kötü haber geldiXperia 10 II Plus için kötü haber geldi

Xperia 1 III, Xperia 10 III ve L5’in 2021’in ilk yarısında gelmesi bekleniyor. İkinci yarı için Sony, Xperia 5 III amiral gemisi cihazını tanıtabilir.  Sony, akıllı telefon işini canlı tutmak için mücadele ediyor. Görünüşe göre, gelecek yıl da bu konuda iddialı olacaklar.

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