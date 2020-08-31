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Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 11:51 | Son Güncelleme

Sony’nin yeni amiral gemisi modelinin özellikleri netleşiyor. İşte Sony Xperia 5 II özellikleri ve diğer detaylar.

Sony Xperia 5 II özellikleri ile cezbedecek

Geçtiğimiz günlerde Sony’nin yeni amiral gemisi modeli Xperia 5 II’nin ilk görselleri sızdırılmıştı. Şimdi ise ilk görsellerin ardından telefonun özellikleri de ortaya çıkmaya başladı.

SONY XPERİA 5 II ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Sızdırılan bilgilere göre Sony’nin yeni amiral gemisi modeli Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 865 yonga setiyle gelecek. İçerisinde 8GB RAM bulunması beklenen telefonun dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Xperia 5 II modelinde microSD kart desteği de bulunacak.

Ekran tarafına baktığımızda ise bizleri 1080 x 2520 piksel çözünürlüğünde 6.1 inçlik OLED ekran karşılıyor. Corning Gorilla Glass 6 ile korunan bu ekranın gövdeye oranı ise yüzde 80.9 civarlarında.

Ekran gövde oranının bu kadar düşük olmasının temel nedeni ise Sony’nin hala klasik tasarım anlayışında diretiyor olması.

Sony yeni amiral gemisi modelinde Zeiss imzası taşıyan 3’lü bir ana kamera modülü kullanacak. 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS, 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55″, Dual Pixel PDAF özellikleri ile gelen modüle ön yüzde 8MP’lik selfie kamerası eşlik edecek.

4000 mAh’lık pille gelen telefon kutudan ilk çıktığında Android 10 ile çalışacak. Sony’nin yeni amiral gemisi modelini önümüzdeki ayın ortalarında tanıtması bekleniyor.

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