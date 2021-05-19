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Sony Xperia Ace 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri

19.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony Xperia Ace 2, Japonya'da duyuruldu. Xperia Ace 2'nin özellikleri arasında MediaTek Helio P35 işlemcisi bulunuyor. Kompakt boyutlara sahip Xperia Ace 2'nin fiyat etiketi ise dikkat çekici.

Sony Xperia Ace 2 görücüye çıktı! İşte özellikleri

Sony Xperia ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Yakın bir dönemde Xperia 1 III ve Sony Xperia 5 III'i görücüye çıkartan Japon devi, şimdi de Xperia Ace 2 adını taşıyan yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıktı.

KARŞINIZDA SONY XPERIA ACE 2 ÖZELLİKLERİ

Xperia Ace 2'nin özellikleri arasında 5,5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde, damla çentikli bir ekran var. Bu ekranın altında telefona güç veren MediaTek Helio P35 işlemcisi bulunuyor. Helio P35'e 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Parmak izi tarayıcısını yan tarafında taşıyan Ace 2, 4.500 mAh'lik bir pile sahip. Sony, Xperia Ace 2'ye 3.5 mm kulaklık girişi eklemeyi de unutmamış.

Sony Xperia Ace 2

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Xperia Ace 2'nin arka kısmına bakalım. Burada karşımıza dikey bir şekilde yerleştirilmiş bir çift kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olarak görev yapıyor. 2 MP çözünürlüğe sahip ikincil kamera ise derinlik sensörü olarak kullanılıyor. Damla çentikte 8 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası var.

SONY XPERIA ACE 2'NİN FİYATI

Sony Xperia Ace 2'nin fiyatı, Japonya'da yaklaşık 202 dolar olarak belirlenmiş durumda. Telefon, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sony Japonya
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