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  4. Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü

Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü

16.09.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kavga eden çocukların aileleri devreye girince meydan savaşından farksız görüntüler ortaya çıktı. Sopalarla saldıran aile büyükleri, acımasızca birbirlerine vurdu. Kocasının darp edilmesini cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kadın, "İmdat" diye bağırarak komşulardan yardım istedi.

Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Turgut Ç. ile Hüseyin Ç.’nin küçük çocukları kavga etti. Kavga sonrası Hüseyin Ç., eline sopa alarak Turgut Ç.’nin evinin önüne gitti. Burada tartışan şahıslar kısa sürede kavga etmeye başladı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Ellerindeki sopalarla birbirlerine acımasızca vuran şahıslar uzun süre kavga etmeye devam etti. Cep telefonuyla kavgayı kayda alan Turgut Ç.’nin eşi, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Turgut Ç., aldığı darbelerle yere yığılırken olay yerine gelen komşular, araya girip Hüseyin Ç.’yi aracına bindirerek bölgeden gitmesini sağladı. Kavga esnasında orada bulunan bir çocuğun ise korku içerisinde bağırarak kaçıştığı gözlendi.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Aldığı darbelerle yere yığılan Turgut Ç.’nin kanlar içerisinde kaldığı gözlendi. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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