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Sopalı cinayette, Suriyeli 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

 KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, Rahmi Kayacuk'u (64) evinde ellerini arkadan iple bağlayıp sopa ile döverek öldüren, eşini de yaralayan Suriye uyruklu 3 kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, Rahmi Kayacuk'u (64) evinde ellerini arkadan iple bağlayıp sopa ile döverek öldüren, eşini de yaralayan Suriye uyruklu 3 kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Rahmi Kayacuk ve Halime Kayacuk, 19 Kasım 2014 tarihinde, Eskipazar Yeni Mahalle Mehmet Ali Şahin Caddesi'ndeki evlerinde yerde kanlar içinde bulundu. Rahmi Kayacuk'un, elleri arkadan bağlanmış ve aldığı sopa darbeleriyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, sopa darbesiyle başından yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı. Polis, cinayetten 1 gün önce Rahmi Kayacuk'un köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu mandırasında çoban olarak işe başlayan ve olayın ardından ortadan kaybolan Suriye uyruklu 3 kişinin peşine düştü. Otobüsle Ankara, oradan da Gaziantep'e gittikleri belirlenen Abdulcabbar Abbud, Derviş Dakka ve Muhammed Zehra bir depoda yakalandı. Üzerlerinde Rahmi Kayacuk'a ait cep telefonu çıkan 3 kişi, Karabük'e getirildi. Abdulcabbar Abbud, 1800 TL alacağını Rahmi Kayacuk'tan isteyince tartışma çıktığını ve kavga ettiklerini söyledi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Abbud, Dakka ve Zehra'yı 'Nitelikli kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme ayrıca Abbud, Dakka ve Zehra'yı yağma suçundan 12'şer yıl, Halime Kayacuk'u da 'öldürmeye teşebbüs'ten 18'er yıl hapse mahkum etti.

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