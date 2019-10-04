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Sopalı otopark kavgası kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da otopark yüzünden çıkan tartışmada, bir kişinin araç sürücüsü Sercan Ünal'a (30) sopayla vurmaya çalışması, Ünal'ın ise saldırganın üzerine aracı sürüp çarparak yere düşürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da otopark yüzünden çıkan tartışmada, bir kişinin araç sürücüsü Sercan Ünal'a (30) sopayla vurmaya çalışması, Ünal'ın ise saldırganın üzerine aracı sürüp çarparak yere düşürmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba gecesi Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat ve hırdavat malzemeleri satan Sercan Ünal, deposunun önüne araç park ettiği gerekçesiyle yan tarafındaki kuaför sahibinin nişanlısıyla sorun yaşadı. Bir süredir devam eden depo önüne park etme sorunu giderek büyüdü. Son olarak iki gün önce gece yarısı yaşanan olayda Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada tartışmalı olduğu kişiyle sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal'a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken, darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal ise aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameraları görüntülerini basın mensuplarıyla paylaşan Ünal, deposunun olduğu yerde kuaför salonu bulunan kadının nişanlısı ile arasında otopark tartışması yaşandığını belirterek, "Şahıs bana sopayla saldırdı, geri çekilmek zorunda kaldım. Aracıma binip uzaklaşmak istedim. Gitmeme engel olan kişi ve nişanlısına istemeyerek zarar verdim. Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Kendi can ve mal güvenliğimi düşünerek ani bir karar verdim. Pişmanım, keşke olmasaydı, 15 yıllık komşum. Kolumdan darp raporu aldım, arabamın camı çatladı" diye konuştu.

KAMERALARA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sercan Ünal'ın, dükkanını kilitledikten sonra aracına bindiği ve başka bir araçtan inen eli sopalı birinin saldırısına uğradığı görülüyor. Bir kadının eli sopalı saldırganı sakinleştirmeye çalıştığı kaydedilen görüntüde, Ünal'ın, olay yerinden uzaklaştığı sırada aracıyla saldırganın ayağının üzerinden geçtiği, kadına ise çarparak yere düşürdüğü görülüyor.

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